Ισχυρή έκρηξη στο Χιούστον!

Ισχυρή έκρηξη έγινε στο βορειοδυτικό Χιούστον. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους δρόμους. Συστάσεις στους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους. Η έκρηξη έγινε αισθητή σε πολύ μεγάλη απόσταση. Η έκρηξη σύμφωνα με την αστυνομία έγινε σε συγκρότημα κτιρίων και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια σε μεγάλη απόσταση ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για έναν τραυματία. Η έκρηξη έγινε ξημερώματα Παρασκευής τοπική ώρα και σύμφωνα με μαρτυρίες «έβρεχε συντρίμμια» από τον ουρανό!

Building Explosion 4500 Gessner: HPD command post at Tanner @ Gessner. All traffic avoid hot zone between Gessner, Genard, Sefani & Clay Rd. #houtraffic #hounews CC8 — Houston Police (@houstonpolice) January 24, 2020

Δείτε τις πρώτες εικόνες και την στιγμή της έκρηξης

Explosion in Houston. Nest cam got the audio. #Houston pic.twitter.com/9SceN8gkhi — Ryan Crews (@RCrews16) January 24, 2020