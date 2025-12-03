Κόσμος

Χονγκ Κονγκ: Έφτασαν τους 159 οι νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες – Ενός έτους το νεότερο θύμα

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε έξι ακόμη συλλήψεις, στο πλαίσιο των ερευνών για διαφθορά και χρήση μη ασφαλών υλικών στην ανακαίνιση των πύργων
Τα κτίρια που καίγονται στο Χονγκ Κονγκ
Τα κτίρια που καίγονται στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Tyrone Siu

Συνεχίζουν να ανασύρουν σορούς από τα πολυώροφα κτίρια που καήκαν στο Χονγκ Κονγκ οι αρχές, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 159 σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα πολυώροφα κτίρια στο Χονγκ Κονγκ που τυλίχθηκαν στις φλόγες προκάλεσαν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην Κίνα. Συνολικά 140 από τους νεκρούς που έχουν ταυτοποιηθεί, 91 είναι γυναίκες και 49 άνδρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το νεότερο θύμα ήταν μόλις ενός έτους και το γηραιότερο 97 ετών, πρόσθεσε η αστυνομία.

Αυτός είναι ένας «προσωρινός απολογισμός» μετά την έρευνα των κτιρίων, αλλά θα μπορούσε να αναθεωρηθεί, επειδή οι αστυνομικοί βρήκαν «ύποπτα ανθρώπινα λείψανα» που θα υποβληθούν σε ιατροδικαστική ανάλυση, δήλωσε ο αστυνομικός Επίτροπος Τζο Τσόου σε συνέντευξη Τύπου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε έξι ακόμη συλλήψεις, στο πλαίσιο των ερευνών για διαφθορά και χρήση μη ασφαλών υλικών στην ανακαίνιση των πύργων και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει το έργο της ώστε να διασφαλίσει πως οι υπεύθυνοι για την τραγωδία θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Η πυρκαγιά την περασμένη Τετάρτη, η πιο θανατηφόρα των τελευταίων δεκαετιών στο Χονγκ Κονγκ, κατέστρεψε πέντε από τους επτά πύργους στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, το οποίο βρισκόταν υπό ανακαίνιση στη συνοικία Τάι Πο, στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

