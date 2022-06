Το πλωτό εστιατόριο Jumbo στον Χονγκ Κονγκ δεν υπάρχει πια. Ένα από τα πιο ξεχωριστά εστιατόρια της πόλης με μακρόχρονη ιστορία, ήταν μέρος της φιλόδοξης γευστικής εμπειρίας Jumbo Kingdom στην Αμπερτίν.

Κατασκευάστηκε το 1976, μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 2.300 επισκέπτες και προβλήθηκε στις κλασικές ταινίες του The Protector και The God of Cookery.

Το τριώροφο πλοίο, το εξωτερικό του οποίου ήταν σχεδιασμένο σαν κινεζικό αυτοκρατορικό παλάτι, στην ακμή του, την εποχή της τουριστικής αιχμής στο Χονγκ Κονγκ, επισκέπτονταν συχνά διάσημες προσωπικότητες όπως η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ και ο Τομ Κρουζ.

Η επιχείρηση έπαθε τεράστια οικονομική ζημία τα τελευταία χρόνια (το εστιατόριο δεν ήταν κερδοφόρο από το 2013) και έκλεισε το 2020 λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Το εστιατόριο επρόκειτο να ρυμουλκηθεί για να ανακαινιστεί από ένα νέο διαχειριστή.

Κατά τη διαδικασία ρυμούλκησης στη θάλασσα της Νότιας Κίνας καταιγίδα έπληξε και βύθισε το εστιατόριο που μοιάζει με φορτηγίδα, κοντά στα νησιά Παρασέλ και η αποκατάσταση είναι σχεδόν αδύνατη. Το σύμβολο της εστίασης στο Χονγκ Κονγκ βρίσκεται τώρα σε βάθος περίπου 1.000 μέτρων.

Η είδηση αντιμετωπίστηκε με έκπληξη στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Χονγκ Κονγκ να θρηνούν για το τέλος ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ιστορικά σύμβολα του Χονγκ Κονγκ. Πολλοί χρήστες δημοσίευσαν αποχαιρετιστήρια μηνύματα ή όμορφες αναμνήσεις από επισκέψεις τους στο εστιατόριο στο παρελθόν.