Χωρίς «είδηση» η συνάντηση του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ – Η φωτογραφία που διέρρευσε το Κρεμλίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνάντησε σήμερα (02/12) στο Κρεμλίνο τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στηβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για την Ουκρανία.

Ο σύμβουλός του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ και ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ ήσαν επίσης στην συνάντηση με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παρόντες ήταν επίσης και οι διερμηνείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αρχή της συνάντησης, παρόντων των δημοσιογράφων, ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η συνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.

«Ναι κάναμε έναν καλό, ευχάριστο περίπατο στην πόλη» είπε ο Γουίτκοφ.

«Οι αρχές της Μόσχας δικαίως υπερηφανεύονται με όσα έκαναν για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μπορέσατε να τα δείτε» τόνισε ο Πούτιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Steve Witkoff and Jared Kushner are meeting Putin in Moscow and then plan to visit a European country to meet Zelensky.



Source: Axios pic.twitter.com/rgQldZSIBq — Clash Report (@clashreport) December 2, 2025

«Είναι μια υπέροχη πόλη», είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν αφού νωρίτερα έκανε μια βόλτα με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Ρώσου ηγέτη, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν.

Αυτή είναι η έκτη φόρα που επισκέπτεται εφέτος ο Γουίτκοφ τη Ρωσία.