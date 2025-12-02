Κόσμος

Χωρίς «είδηση» η συνάντηση του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ – Η φωτογραφία που διέρρευσε το Κρεμλίνο

Ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η συνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.
Ανανεώθηκε πριν 49 λεπτά
Πούτιν
Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ για το Ουκρανικό / Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνάντησε σήμερα (02/12) στο Κρεμλίνο τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στηβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για την Ουκρανία.

Ο σύμβουλός του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ και ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ ήσαν επίσης στην συνάντηση με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παρόντες ήταν επίσης και οι διερμηνείς.

Στην αρχή της συνάντησης, παρόντων των δημοσιογράφων, ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η συνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.

«Ναι κάναμε έναν καλό, ευχάριστο περίπατο στην πόλη» είπε ο Γουίτκοφ.

«Οι αρχές της Μόσχας δικαίως υπερηφανεύονται με όσα έκαναν για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μπορέσατε να τα δείτε» τόνισε ο Πούτιν.

«Είναι μια υπέροχη πόλη», είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν αφού νωρίτερα έκανε μια βόλτα με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Ρώσου ηγέτη, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν.

Αυτή είναι η έκτη φόρα που επισκέπτεται εφέτος ο Γουίτκοφ τη Ρωσία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
74
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Αισιοδοξία» βλέπει ο Ζελένσκι στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά φοβάται απομάκρυνση των ΗΠΑ
Από το Δουβλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρετίζει την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον, εκφράζοντας όμως τον φόβο ότι οι ΗΠΑ μπορεί να απομακρυνθούν από τη διαδικασία
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πούτιν διαβεβαιώνει ότι το Ποκρόφσκ της Ουκρανίας βρίσκεται «στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων» - Διαψεύδει το γεγονός το Κίεβο
«Οι εισβολείς προσπάθησαν για άλλη μια φορά να τοποθετήσουν τη σημαία τους σε συνοικία της πόλης» ανέφερε το διοικητήριο των ουκρανικών δυνάμεων
Πούτιν
Αφγανιστάν: Αγόρι 13 ετών εκτελεί τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές – Ο ΟΗΕ καταγγέλει επιστροφή στις πιο σκοτεινές ημέρες των Ταλιμπάν
Ένα νέο περιστατικό «δημόσιας δικαιοσύνης» που αποτυπώνει την ταχεία κατάρρευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς οι Ταλιμπάν πολλαπλασιάζουν τις εκτελέσεις και επιβάλλουν τη σκληρή εκδοχή της σαρία
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη δημόσια εκτέλεση στο Αφγανιστάν
Newsit logo
Newsit logo