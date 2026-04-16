Χωρίς τον Βίκτορ Όρμπαν η Σύνοδος Κορυφής στην Κύπρο

Ο Βίκτορ Όρμπαν δεν θα συμμετάσχει την επόμενη εβδομάδα στην Κύπρο στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, όπως έγινε γνωστό από τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας. Θέλει «να προετοιμάσει την κυβερνητική μετάβαση», έγραψε χθες ο Γιάνος Μπόκα στο facebook.

Ύστερα από 16 χρόνια κυριαρχίας, ο Όρμπαν ηττήθηκε την Κυριακή (12.04.2026) στις εκλογές στη Ουγγαρία από τον Πέτερ Μαγιάρ και θα αποχωρήσει από την εξουσία τον Μάιο. Έτσι προσεκλήθη στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Κύπρου.

Οι ταραγμένες του σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση γνώρισαν κορυφαίες στιγμές, από το «γεια σου δικτάτορα!» του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ο οποίος τον καλωσόρισε με αυτήν την προσφώνηση σε ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής μπροστά στις κάμερες, μέχρι την διπλωματική κωμωδία που παίχτηκε όταν έλειψε από το τραπέζι για όσο χρόνο χρειάστηκαν οι ευρωπαίοι ομόλογοί του για να επικυρώσουν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την Ενωση, σε μία απόφαση που απαιτούσε ομοφωνία των παρισταμένων.

Οι σχέσεις του Βίκτορ Ορμπαν με τους άλλους ευρωπαίους ηγέτες γνώρισαν ιδιαίτερη ένταση τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της άρνησης της Ουγγαρίας να εγκρίνει την χορήγηση του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Αλλά αυτό δεν ήταν παρά η τελευταία πράξη μίας πολυετούς ταραχώδους σχέσης.

Από την επιστροφή του στην εξουσία το 2010, ο Βίκτορ Ορμπαν αποσάθρωσε συστηματικά το κράτος δικαίου, τους θεσμούς ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, το πλέγμα των δημοκρατικών αξιών και των ατομικών ελευθεριών και ήρθε σε ανοικτή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ενωση παραβιάζοντας τις ευρωπαϊκές συνθήκες που η Βουδαπέστη δεσμεύθηκε να τηρεί με την εισδοχή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2004. Αποκορύφωμα, η εναντίωσή του στην πολιτική που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ενωση για την υποστήριξη της Ουκρανίας μετά την ρωσική εισβολή του 2022.

Η Ουγγαρία του Όρμπαν καλλιέργησε στενές σχέσεις με τις δυνάμεις που απεργάζονται την αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ενωσης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ, η Κίνα και η Ρωσία, από την οποία επέμενε να προμηθεύεται υδρογονάνθρακες αγνοώντας όλες τις εναλλακτικές.

Το τελευταίο επεισόδιο της ταραγμένης σχέσης του καθεστώτος του Βίκτορ Ορμπαν με την Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η αποκάλυψη από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποσπασμάτων τηλεφωνικών συνομιλιών που δείχνουν συστηματική διαρροή πληροφοριών εκ μέρους του υπουργού Εξωτερικών του Ορμπαν, του Πίτερ Σιγιάρτο, προς τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ κατά τις συνόδους των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χάνει «τον Δούρειο Ίππο του στην Ευρωπαϊκή Ενωση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό την επομένη των ουγγρικών εκλογών. Και δεν ήταν ο μόνος που χρησιμοποίησε αυτήν την μεταφορά για να χαιρετίσει το εκλογικό αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής.