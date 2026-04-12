Πέτερ Μαγιάρ: Ο πρώην σύμμαχος του Όρμπαν που τον εκθρόνισε από την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας

Αλλαγή σκηνικού στην Ουγγαρία μετά τις εκλογές της Κυριακής του Πάσχα (12/04/2026) με τον Βίκτορ Όρμπαν να γνωρίζει συντριπτική ήττα από ένα πρώην «δικό του παιδί», τον Πέτερ Μαγιάρ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα το κυβερνών κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν χάνει τις εκλογές από το κόμμα Tisza του 45χρονου Πέτερ Μαγιάρ και μάλιστα με τεράστια διαφορά.

Ο Πέτερ Μαγιάρ είναι Ούγγρος πολιτικός και δικηγόρος που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε κεντρική μορφή της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, διεκδικώντας πλέον την πρωθυπουργία απέναντι στον Βίκτορ Όρμπαν.

Γεννημένος το 1981 στη Βουδαπέστη, ο Πέτερ Μαγιάρ ακολούθησε νομικές σπουδές και εργάστηκε ως δικηγόρος στην Ουγγαρία, αποκτώντας εμπειρία σε ζητήματα δημόσιας διοίκησης και ευρωπαϊκού δικαίου.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στον ευρύτερο κυβερνητικό και διοικητικό μηχανισμό της χώρας, όπου για χρόνια βρέθηκε κοντά στο κυβερνών κόμμα Fidesz και στο περιβάλλον του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ενώ ήταν παντρεμένος με την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Τζούντιτ Βάργκα.

Η πολιτική του πορεία άλλαξε το 2024, όταν αποχώρησε δημοσίως από το κυβερνών στρατόπεδο, καταγγέλλοντας φαινόμενα διαφθοράς, έλλειψη διαφάνειας και συγκέντρωση εξουσίας.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονη πολιτική συζήτηση στην Ουγγαρία και τον έφεραν στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής.

Λίγο μετά την αποχώρησή του, ο Μαγιάρ ανέλαβε την ηγεσία του νεοαναδυόμενου κόμματος Tisza Párt, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε βασική δύναμη της αντιπολίτευσης.

Το κόμμα προβάλλει ως φιλοευρωπαϊκή, μεταρρυθμιστική και αντι-διαφθορά πολιτική πρόταση, επιχειρώντας να εκφράσει τη δυσαρέσκεια τμήματος της ουγγρικής κοινωνίας απέναντι στην πολύχρονη διακυβέρνηση του Fidesz.

Υπόσχεται να βάλει τέλος στη διαφθορά, να ξεμπλοκάρει δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να φορολογήσει περισσότερο τους πλούσιους, ενώ θέλει να προχωρήσει και σε αλλαγές στο σύστημα υγείας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Παράλληλα, ο Μαγιάρ εξελέγη ευρωβουλευτής, ενισχύοντας την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό και αποκτώντας μεγαλύτερη διεθνή προβολή.

Μάλιστα στις Ευρωεκλογές του 2024 το κόμμα του ήρθε δεύτερο πίσω από το κυβερνών, κερδίζοντας σχεδόν το 30% των ψήφων, τον μεγαλύτερο αριθμό και μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων από οποιοδήποτε κόμμα εκτός του Φίντες από το 2006.