Χούθι: Αεροπορικές επιθέσεις στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης – Το Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη

Το κανάλι των Χούθι της Υεμένης, Al-Masirah μετέδωσε σήμερα (20.07.2024) πως εξαπολύθηκαν αεροπορικές επιδρομές στην πόλη – λιμάνι Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα, με κατηγορίες κατά του Ισραήλ.

Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την πόλη Χοντέιντα, που βρίσκεται στη δυτική Υεμένη και είναι υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι κατηγόρησαν το Ισραήλ για τους βομβαρδισμούς. «Επιδρομές του ισραηλινού εχθρού σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο λιμάνι Χοντέιντα» οδήγησαν σε θανάτους και σε τραυματισμούς, ανέφερε το υπουργείο Υγείας των Χούθι που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης των ανταρτών.

Δεν αναφέρθηκε ο απολογισμός των θυμάτων.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη-λιμάνι σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκεται στην περιοχή.

Οι επιθέσεις έρχονται μια μέρα μετά από μια επίθεση με drone στο Τελ Αβίβ, που άφησε ένα νεκρό. Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβαν οι Χούθι.

