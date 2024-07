Χούθι Υεμένης: «Οι επιθέσεις μας στο Ισραήλ θα συνεχιστούν»

Οι επιθέσεις των Χόυθι της Υεμένης κατά του Ισραήλ θα συνεχιστούν, όπως αποκάλυψε ένας εκπρόσωπός του στο Al Jazeera.

Ο Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, ο εκπρόσωπος των Χούθι Υεμένης δήλωσε σήμερα (21.07.2024) στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και δεν θα τηρήσουν κανέναν κανόνα εμπλοκής.

Η δήλωση αυτή έρχεται μόλις μία μέρα μετά τις αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στην πόλη – λιμάνι Χοντέιντα, όπου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν.

Ο Αμπντουλσαλάμ είπε πως δεν θα υπάρξουν «κόκκινες γραμμές» στην απάντηση των Χούθι στο Ισραήλ. «Όλοι οι ευαίσθητοι θεσμοί με όλα τα επίπεδά τους θα είναι στόχος για εμάς», είπε.

