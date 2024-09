«Χρησμός» Κρεμλίνου για την «προτίμηση» Πούτιν στην Κάμαλα Χάρις επειδή γελάει καλύτερα από τον Τραμπ

Έκανε χιούμορ τελικά ο Βλάντιμιρ Πούτιν όταν έλεγε ότι προτιμά να εκλεγεί η Κάμαλα Χάρις πρόεδρος των ΗΠΑ επειδή έχει έχει ωραίο γέλιο ή το εννοούσε;

Το θέμα απασχόλησε σήμερα 6.9.2024 τους Ρώσους δημοσιογράφους, που ρώτησαν τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κι αυτός επέλεξε μια απάντηση σε στυλ χρησμού για την προτίμηση του Πούτιν σχετικά με την Χάρις: «Ο καθένας πρέπει να το κρίνει μόνος του».

Ο Πούτιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως η Ρωσία θέλει να κερδίσει η Χάρις τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, κάνοντας ένα περιπαικτικό σχόλιο στο οποίο ανέφερε το «μεταδοτικό» γέλιο της ως λόγο για τον οποίο την προτιμά έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαμογελούσε όταν έκανε τα σχόλια αυτά. Ερωτηθείς αν τα εννοούσε στα σοβαρά, ο Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: «Όταν ερωτάται για διεθνείς υποθέσεις, κάνει σχόλια γι’ αυτές. Όσο για τον τόνο του, οι άνθρωποι στο εξωτερικό που ενδιαφέρονται πρέπει να προσπαθήσουν να το ερμηνεύσουν».

