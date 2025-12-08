Κόσμος

Χριστίνα Θεοδοσίου: 58χρονη Ελληνοαμερικανίδα σκοτώθηκε σε δυστύχημα στη Φλόριντα με golf cart που οδηγούσε ο σύζυγός της

Ο σύζυγός της Άγγελος Θεοδοσίου συνελήφθη και κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άρνηση υποβολής σε αστυνομικούς ελέγχους
Δυστύχημα με νεκρή Ελληνοαμερικανίδα στη Φλόριντα
Ο Άγγελος και η Χριστίνα Θεοδοσίου/ lawandcrime.com

Συγκλονισμένη είναι η ελληνοαμερικανική κοινότητα στη Φλόριντα από το δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή της η 58χρονη Χριστίνα Θεοδοσίου όταν έπεσε από το golf cart που οδηγούσε ο 64χρονος σύντροφός της.

Σύμφωνα με το lawandcrime.com, o Άγγελος Θεοδοσίου από τη Φλόριντα συνελήφθη και κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άρνηση υποβολής σε αστυνομικούς ελέγχους ενώ ο ίδιος μέσω του συνηγόρου του υποστηρίζει ότι δεν ήταν μεθυσμένος και δεν προκάλεσε το δυστύχημα όπου έχασε τη ζωή της η σύζυγός του.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Σεντ Τζονς, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 22:45 το βράδυ της 30ής Νοεμβρίου, όταν ο Άγγελος Θεοδοσίου φέρεται να οδηγούσε ένα golf cart με συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η 58χρονη έπεσε από το όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά.

«Το θύμα, η σύζυγος του κατηγορουμένου, χτύπησε το κεφάλι της στο έδαφος και διακομίστηκε με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο Jacksonville Memorial με βαθμό 3 στην κλίμακα Γλασκώβης κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής». Λίγο αργότερα, η Χριστίνα Θεοδοσίου υπέκυψε στα τραύματά της.

 Οι αρχές κατέγραψαν ότι ο οδηγός θεωρήθηκε υπαίτιος («at fault driver») για το περιστατικό. Ο Άγγελος Θεοδοσίου συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή της Κομητείας Σεντ Τζονς, ωστόσο σύμφωνα με τις αρχές αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση την 1η Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά τη σύλληψή του. Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 6 Ιανουαρίου 2026.

 Στην έκθεση σύλληψης αναφέρεται ότι οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση διαπίστωσαν ενδείξεις κατανάλωσης αλκοόλ, όπως τα κόκκινα μάτια του 64χρονου και η οσμή αλκοολούχου ποτού την οποία μπορούσαν να μυρίσουν πάνω του από απόσταση ενός μέτρου σε ανοιχτό χώρο.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι αν και ο άνδρας γνώριζε πως ήταν σε εξέλιξη έρευνα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI), ωστόσο αρνήθηκε να υποβληθεί σε τυποποιημένο έλεγχο νηφαλιότητας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
192
85
80
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ζελένσκι: «Δεν έχει διαβάσει ακόμα τη συμφωνία για ειρήνη»
«Αυτό εξυπηρετεί τη Ρωσία, ξέρετε νομίζω πως η Ρωσία θα προτιμούσε να πάρει όλη τη χώρα», αλλά «δεν είμαι σίγουρος πως εξυπηρετεί τον Ζελένσκι» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Μπενίν: «Η κατάσταση είναι πλήρως υπό έλεγχο» διαβεβαιώνει οι αρχές μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
Μετά την επίθεση σε δημόσια κτίρια από ομάδα στρατιωτικών, οι αρχές ανακοινώνουν ότι απέτρεψαν απόπειρα πραξικοπήματος – Ο Πατρίς Ταλόν καλεί τον πληθυσμό σε ψυχραιμία και υπόσχεται ότι οι υπαίτιοι θα τιμωρηθούν
Ένοπλες δυνάμεις αποτρέπουν την απόπειρα πραξικοπήματος κατά της κυβέρνησης του Μπενίν
Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι με Ζελένσκι – Η Ιταλία θα στείλει έκτακτο υλικό στην Ουκρανία
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της χώρας της απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις και επιβεβαίωσε την αποστολή γεννητριών για την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι
Newsit logo
Newsit logo