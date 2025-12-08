Χριστίνα Θεοδοσίου: 58χρονη Ελληνοαμερικανίδα σκοτώθηκε σε δυστύχημα στη Φλόριντα με golf cart που οδηγούσε ο σύζυγός της

Συγκλονισμένη είναι η ελληνοαμερικανική κοινότητα στη Φλόριντα από το δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή της η 58χρονη Χριστίνα Θεοδοσίου όταν έπεσε από το golf cart που οδηγούσε ο 64χρονος σύντροφός της.

Σύμφωνα με το lawandcrime.com, o Άγγελος Θεοδοσίου από τη Φλόριντα συνελήφθη και κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άρνηση υποβολής σε αστυνομικούς ελέγχους ενώ ο ίδιος μέσω του συνηγόρου του υποστηρίζει ότι δεν ήταν μεθυσμένος και δεν προκάλεσε το δυστύχημα όπου έχασε τη ζωή της η σύζυγός του.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Σεντ Τζονς, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 22:45 το βράδυ της 30ής Νοεμβρίου, όταν ο Άγγελος Θεοδοσίου φέρεται να οδηγούσε ένα golf cart με συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η 58χρονη έπεσε από το όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά.

«Το θύμα, η σύζυγος του κατηγορουμένου, χτύπησε το κεφάλι της στο έδαφος και διακομίστηκε με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο Jacksonville Memorial με βαθμό 3 στην κλίμακα Γλασκώβης κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής». Λίγο αργότερα, η Χριστίνα Θεοδοσίου υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι αρχές κατέγραψαν ότι ο οδηγός θεωρήθηκε υπαίτιος («at fault driver») για το περιστατικό. Ο Άγγελος Θεοδοσίου συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή της Κομητείας Σεντ Τζονς, ωστόσο σύμφωνα με τις αρχές αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση την 1η Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά τη σύλληψή του. Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 6 Ιανουαρίου 2026.

Στην έκθεση σύλληψης αναφέρεται ότι οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση διαπίστωσαν ενδείξεις κατανάλωσης αλκοόλ, όπως τα κόκκινα μάτια του 64χρονου και η οσμή αλκοολούχου ποτού την οποία μπορούσαν να μυρίσουν πάνω του από απόσταση ενός μέτρου σε ανοιχτό χώρο.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι αν και ο άνδρας γνώριζε πως ήταν σε εξέλιξη έρευνα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI), ωστόσο αρνήθηκε να υποβληθεί σε τυποποιημένο έλεγχο νηφαλιότητας.