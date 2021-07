«Σταματήστε να πετάτε τα χρυσόψαρά σας σε λίμνες και ποτάμια» προειδοποιούν οι αρχές της Μινεσότα, καθώς τα χρυσόψαρα μεγαλώνουν σημαντικά και αποτελούν απειλή για το τοπικό οικοσύστημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Guardian τα χρυσόψαρα μπορούν να φτάσουν σε μέγεθος… τσιπούρας και να ζήσουν έως και 25 χρόνια.

Στην πόλη Burnsville, έξω από τη Μινεάπολη, οι αρχές εντόπισαν και απομάκρυναν δεκάδες μεγάλα χρυσόψαρα από μια λίμνη, ενώ έγραψαν στο twitter: «Παρακαλούμε μην απελευθερώνεται χρυσόψαρα σε λίμνες. Μεγαλώνουν περισσότερο απ’όσο νομίζετε και καταστρέφουν την ποιότητα του νερού, καθώς ανακατεύουν συνεχώς τον πυθμένα και κόβουν τα φύκια».

Please don’t release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2