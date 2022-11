Πολλές είναι οι αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο μετά το χτύπημα με πυραύλους της Ρωσίας στην Πολωνία.

«Σοκαρισμένος από την είδηση ότι ένας πύραυλος ή άλλο πυρομαχικό σκότωσε ανθρώπους σε πολωνικό έδαφος. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες», αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας. Βρίσκομαι σε επαφή με τις πολωνικές αρχές, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και άλλους συμμάχους» προσθέτει.

Shocked by the news of a missile or other ammunition having killed people on Polish territory.

My condolences to the families.



We stand with Poland.



I am in contact with Polish authorities, members of the European Council and other allies.@AndrzejDuda @MorawieckiM — Charles Michel (@CharlesMichel) November 15, 2022

Από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ έγραψε στο Twitter… «Οι σκέψεις μου είναι με την Πολωνία, τον στενό μας σύμμαχο και γείτονα. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε σε επαφή με τους Πολωνούς φίλους μας και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ».

My thoughts are with #Poland, our close ally and neighbor. We are monitoring the situation closely and are in contact with our Polish friends and NATO allies. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 15, 2022

«Το Βέλγιο καταδικάζει έντονα το περιστατικό στην πολωνική επικράτεια και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια των θυμάτων και στον λαό της Πολωνίας», αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο. Προσθέτει ότι «το Βέλγιο βρίσκεται δίπλα στην Πολωνία. Είμαστε όλοι μέρος της οικογένειας του ΝΑΤΟ που είναι περισσότερο από ποτέ ενωμένο και εξοπλισμένο για να μας προστατεύσει όλους».

Belgium strongly condemns the incident on polish territory and sends its deepest condolences to the family of the victims and to the people of Poland. Belgium stands with Poland. We are all part of the NATO family that is more than ever united and equipped to protect us all. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) November 15, 2022

Έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο το πρωί της Τετάρτης στη Λετονία

Η κυβέρνηση της Λετονίας θα συνεδριάσει εκτάκτως το πρωί της Τετάρτης για να αξιολογήσει την κατάσταση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφάλειας της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, στον απόηχο της έκρηξης στην Πολωνία, ανακοίνωσε απόψε ο πρωθυπουργός Κρισιάνις Κάρινς.

«Συγκάλεσα έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο για να ενημερωθώ σχετικά με τις εκθέσεις των αρμόδιων υπουργείων και θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην περιοχή και να είμαστε έτοιμοι για περαιτέρω ενέργειες», έγραψε ο λετονός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Η Λετονία και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη, προκειμένου να υπερασπιστούν τους πολίτες και τα εδάφη τους», τόνισε ο Κάρινς.

Ρούτε: «Σοβαρές οι αναφορές για τους πυραύλους»

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές για πυραύλους που έπληξαν την Πολωνία είναι “σοβαρές” και καθιστούν πολύ σημαντικό να καθοριστεί τι συνέβη.

“Σοβαρές αναφορές για πυραύλους που έπληξαν την Πολωνία και προκάλεσαν θύματα. Είμαστε σε στενή επαφή με την Πολωνία και τους άλλους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ. Είναι σημαντικό τώρα να καθοριστεί τι συνέβη ακριβώς”, έγραψε ο Ρούτε σε μήνυμά του στο Twitter.

Η Γερμανία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Πολωνία και είναι σε επαφή με τη Βαρσοβία και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ έπειτα από μια έκρηξη σε χωριό της ανατολικής Πολωνίας από την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι.

“Οι σκέψεις μου είναι στην Πολωνία, τη στενή μας σύμμαχο και γείτονα”, έγραψε στο Twitter η Μπέρμποκ.

Η κυβέρνηση του Καναδά έχει ενημερωθεί σχετικά με την έκρηξη που σκότωσε δύο ανθρώπους στην Πολωνία και για το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ερευνούν ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι η έκρηξη προκλήθηκε από “αδέσποτους” πυραύλους της Ρωσίας.

“Παρακολουθούμε την κατάσταση και βρισκόμαστε σε επαφή με την Πολωνία και άλλους εταίρους μας”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του καναδικού υπουργείου Εξωτερικών.