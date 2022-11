Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί όλος ο κόσμος τα όσα γίνονται στην Ουκρανία αλλά και στην Πολωνία, μετά τους πυραύλους που χτύπησαν χωριό.

Από τους πυραύλους αυτούς που έπεσαν στην Πολωνία δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, με τις ανησυχίες να φουντώνουν για γενικευμένο πόλεμο αφού η Πολωνία είναι χώρα του ΝΑΤΟ, και όλοι αναρωτιούνται εάν αυτό θα σημάνει άμεσο πόλεμο της συμμαχίας με την Ρωσία.

Ωστόσο ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως οι αρχικές πληροφορίες υποδεικνύουν πως το χτύπημα μπορεί να μην οφειλόταν σε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν έκανε τη δήλωση αυτή μετά την έκτακτη συνεδρίαση των ηγετών της G7, της ΕΕ και άλλων κρατών στο Μπαλί για να συζητηθούν οι εκρήξεις που η Πολωνία και η Ουκρανία κατήγγειλαν πως οφείλονταν σε πυραύλους ρωσικής κατασκευής.

Ερωτηθείς για τις εκτιμήσεις πως οι εκρήξεις οφείλονταν σε ρωσικούς πυραύλους, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες που το θέτουν υπό αμφισβήτηση. Δεν θέλω να το πω προτού ολοκληρώσουμε την έρευνα, αλλά είναι απίθανο, από τη τροχιά, (ο πύραυλος) να βλήθηκε από τη Ρωσία — πάντως θα το δούμε».

