Ένα πραγματικό θρίλερ το οποίο έχει σημάνει παγκόσμιο συναγερμό εξελίσσεται στην Πολωνία μετά την επίθεση που δέχτηκε με πυραύλους.

Η Ρωσία διαψεύδει ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην Πολωνία την ώρα που οι αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο είναι πολλές.

Στην Ευρώπη και όχι μόνο έχει σημάνει συναγερμός με την κυβέρνηση της Πολωνίας να εξετάζει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό διαβούλευσης του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το άρθρο 4 της συνθήκης.

Συγκεκριμένα όταν ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας θεωρεί ότι απειλείται μπορεί να ζητήσει από τους εταίρους του να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για να εξεταστεί η σοβαρότητα της απειλής και το πώς αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα.

Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης Πιοτρ Μίλερ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζεται κατά πόσο είναι αναγκαίο ένα αίτημα της Βαρσοβίας για διαβουλεύσεις με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, βάσει του μηχανισμού που προβλέπει το άρθρο 4, στον απόηχο της φονικής έκρηξης σε χωριό κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το ΝΑΤΟ θα συνεδριάσει την Τετάρτη (16.11.2022).

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τμήμα των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα είχε τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ της Τρίτης (15.11.2022) με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο της πολωνικής προεδρίας.

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο της Πολωνίας, Ντούντα, για την έκρηξη στην Πολωνία. Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια ζωών», αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Συμπληρώνει ότι «το ΝΑΤΟ παρακολουθεί την κατάσταση και οι Σύμμαχοι διαβουλεύονται στενά. Είναι σημαντικό να τεκμηριώνονται όλα τα γεγονότα».

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland . I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επικοινώνησε με τις πολωνικές αρχές και ενημερώνεται για την κατάσταση, ανέφερε απόψε το Ελιζέ.

Γαλλικές διπλωματικές πηγές υπογράμμιζαν ότι στην αυριανή συνεδρίαση της G20 στο Μπαλί θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθεί το θέμα των εκρήξεων στην Πολωνία σε ανώτατο επίπεδο.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ο Βεντάντ Πατέλ, ανέφερε ότι οι αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας κοντά στα ουκρανικά σύνορα είναι «απίστευτα ανησυχητικές», συμπληρώνοντας ότι η Ουάσινγκτον προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη προτού εξετάσει τις επόμενες ενέργειές της.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκεται σε επαφές με τα υπουργεία Εξωτερικών συμμαχικών χωρών και συνεργάζεται στενά με την πολωνική κυβέρνηση, είπε ο Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι οι αναφορές από πολωνικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχους σχετικά με ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας αποτελούν «προβοκάτσια» με στόχο την κλιμάκωση της κρίσης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Interfax

Να σημειωθεί ότι από το χτύπημα είναι νεκροί δύο άνθρωποι με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι πύραυλοι ήταν «αδέσποτοι» από τους απανωτούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας σήμερα (15.11.2022) στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Οι πύραυλοι βρήκαν εγκαταστάσεις σιτηρών στο χωριό Przewodów της Πολωνίας.

