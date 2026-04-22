Κόσμος

Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ομάν- Σώα τα μέλη του πληρώματος

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, που είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας
Στενά του Ορμούζ
REUTERS

Επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν δέχτηκε ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

50 /50
2000 /2000
