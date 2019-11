Την ώρα που όλος ο κόσμος αναζητά να μάθει ποιος είναι ο νέος αρχηγός του ISIS μετά τον θάνατο του αλ Μπαγκντάντι, που διεθνείς αναλυτές υποθέτουν ότι το όνομα που ανακοίνωσε η ίδια η Ισλαμιστική οργάνωση είναι ίσως “ψευδώνυμο”, βρέθηκε ένας που -όπως υποστηρίζει- γνωρίζει τον νέο αρχηγό: ο Τραμπ.

Όπως έγραψε το απόγευμα της Πρασκευής στο Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, “το ISIS έχει έναν νέο ηγέτη. Εμείς γνωρίζουμε ακριβώς ποιός είναι!”.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019