Μπαγκντάντι: Οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ ισοπέδωσαν το κρησφύγετο – video

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε χθες στην δημοσιότητα οπτικό υλικό από την επιδρομή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων κατά του κρησφύγετου του ηγέτη του Μπαγκντάντι στην Συρία.

Η επιδρομή έγινε το περασμένο Σάββατο και πρόκειται για την δημοσίευση ενός βίντεο από αέρος σε γκρίζο και μαύρο φόντο, το οποίο αποχαρακτηρίστηκε και δόθηκε στην δημοσιότητα.

Στο βίντεο αυτό διακρίνονται ομάδες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων να πλησιάζουν στο κρησφύγετο, ενώ αμερικανικά μαχητικά πραγματοποιούν επίθεση, κατά ενόπλων σε μικρή απόσταση.

“…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault.”

– Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w

— U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 Οκτωβρίου 2019