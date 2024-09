Υπερπολυτελές γιοτ 91 μέτρων έπεσε σε μικρότερο στην Τουρκία – Η στιγμή της σύγκρουσης

Από θαύμα δεν ζήσαμε μια νέα ναυτική τραγωδία σαν αυτή της Σικελίας. Στο βίντεο που θα δείτε ένα υπερπολυτελές γιοτ 91 μέτρων συγκρούεται με άλλο σκάφος, ενώ ακούγονται τρομοκρατημένοι επιβάτες να ουρλιάζουν.

Σε βίντεο το υπερπολυτελές γιοτ αξίας 125 εκατομμυρίων δολαρίων «Lürssen» κατευθύνεται προς ένα άλλο σκάφος κοντά στην ακτή του Γιαλικαβάκ της Τουρκίας, το περασμένο Σάββατο (31/08/24).

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η πλώρη του σκάφους συγκρούεται με την πρύμνη ενός μηχανοκίνητου γιοτ μήκους 30 μέτρων. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί συνέβη η σύγκρουση, αλλά το μικρότερο σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές στην πρύμνη αλλά ευτυχώς οι επιβάτες του δεν τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό αυτό συνέβη μετά τη βύθιση ενός υπερπολυτελούς γιοτ αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών κατά τη διάρκεια μιας ασυνήθιστης καταιγίδας στη Σικελία, όπου σκοτώθηκαν ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας, Mike Lynch, 59 ετών, και η κόρη του Hannah, 18 ετών.

