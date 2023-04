Στο Εφετείο του Μανχάταν επιστρέφει η υπόθεση της Halkbank. Πρόκειται για την τουρκική τράπεζα που κατηγορείται ότι βοήθησε το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις που του είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκανε εν μέρει αποδεκτή την προσφυγή της Halkbank, επιστρέφοντας την πολύκροτη υπόθεση στο Εφετείο του Μανχάταν που καλείται να εξετάσει αν η τουρκική τράπεζα διαθέτει ασυλία.

Η Halkbank προσπαθεί να αποφύγει την ποινική δίωξη της για την κατηγορία ότι βοήθησε το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις που του είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί δικαστές απέρριψαν την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που είχε εγκρίνει τη δίωξη και ζήτησαν από το 2ο Εφετείο του Μανχάταν να επανεξετάσει το αίτημα απόρριψης της υπόθεσης.

Σε βάρος της Halkbank, μίας τράπεζας που ανήκει στην τουρκική κυβέρνηση, ασκήθηκε δίωξη το 2019 στη Νέα Υόρκη για τραπεζική απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και συνωμοσία επειδή φέρεται ότι χρησιμοποιούσε τις οικονομικές υπηρεσίες της και εταιρείες – βιτρίνες στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να παρακάμπτει τις κυρώσεις.

Η υπόθεση της Halkbank περιέπλεξε τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει τις κατηγορίες σε βάρος της τράπεζας «ένα αθέμιτο, άσχημο» βήμα.

Η Halkbank ισχυριζόταν ότι δεν μπορούσε να διωχθεί επειδή, δεδομένου ότι ανήκει στο τουρκικό κράτος, θα έπρεπε να απολαμβάνει την ίδια νομική προστασία με την Τουρκία. Το προνόμιο της κρατικής ετεροδικίας γενικά προστατεύει τις χώρες από την παραπομπή τους σε δικαστήρια άλλων κρατών.

