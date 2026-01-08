«Υβριδικό πόλεμο» βλέπει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη μετά τη διαρροή του βίντεο με διαλόγους για μίζες – Εξηγήσεις ζητούν οι πολιτικοί αρχηγοί στην Κύπρο

Σοβαρές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου προκαλεί η διαρροή βίντεο στα social media, το οποίο συνδέει τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, αφήνοντας σκιές για μίζες.

Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (08.01.2026) στον λογαριασμό Emily Thompson στο Χ, περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχό. Η ανάρτηση στον συγκεκριμένο λογαριασμό συνοδεύεται με τίτλο, «Βίντεο – Βόμβα αποκαλύπτει τα σκιώδη ταμεία του Πρόεδρου της Κύπρου».

Κυπριακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι από το βίντεο προκύπτει ότι υπήρχε καταγραφή με κρυφή κάμερα των συνομιλιών που είχαν οι δημιουργοί του βίντεο με τα πιο πάνω πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα πρόσωπα που δημιούργησαν το βίντεο εμφανίστηκαν ως επενδυτές οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

Can’t even describe what I just received!

BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT’S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3

Αναφορές στα όρια χρηματοδότησης – «Το χρήμα είναι σε μετρητά»

Κεντρικό μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει, σε γενικό πλαίσιο αναφοράς στις προεδρικές εκλογές, ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο διευθυντής του Γραφείου του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης στο Προεδρικό σε σχέση με επενδυτές, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο», ακούγεται να λέγεται.

Το περιεχόμενο του βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται κυπριακά ΜΜΕ, είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό, ενώ δεν αποκλείεται – κατά τις ίδιες δημοσιογραφικές αναφορές – να υπάρξουν ενέργειες ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

«Κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ»

Η κυπριακή κυβέρνηση, από την πλευρά της, κάνει λόγο για «λάσπη» και «στοχευμένη επίθεση» με σκοπό την υπονόμευση του προέδρου Χριστοδουλίδη σε μια κρίσιμη συγκυρία καθώς αναμένοντας και τις εξελίξεις στο Κυπριακό εντός του 2026 και η Κύπρος λίγες μέρες πριν ανέλαβε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη αναφέρει, «τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Επίσης στο Προεδρικό βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη.

Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

«Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας»

Σε νεότερη δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημειώνει πως μετά από περαιτέρω διερεύνηση και στοιχεία που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, «εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι έχουν ενημερωθεί τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας. pic.twitter.com/T4vDCMKMeg — Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης (@SpokespersonCY) January 8, 2026

Σε καταγγελία προχώρησε ο Λακκοτρύπης – «Το βίντεο έχει μονταριστεί»

Καταγγελία στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λευκωσίας προέβη ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης σχετικά με το επίμαχο βίντεο, τονίζοντας σε γραπτή του δήλωση ότι θα παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του.

Ζητούν εξηγήσεις οι πολιτικοί αρχηγοί

Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που έχει δημοσιευτεί από τον λογαριασμό Emily Thompson, κατά το οποίο εμφανίζονται ο πρώην Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους και τον Διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό.

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, τονίζοντας ότι «αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο».

Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 8, 2026

«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις», αναφέρει σε ανάρτησή του ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σημειώνοντας πως «αναμένουμε και θα επανέλθουμε».

Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε. — Stefanos Stefanou (@ststefanou) January 8, 2026

Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του. — Νικόλας Παπαδόπουλος (@NicholasPapadop) January 8, 2026

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του», τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.