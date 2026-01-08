Πολιτικό σκάνδαλο στην Κύπρο: Σάλος από βίντεο με διαλόγους για μίζες στον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη

Πολιτικός σεισμός στην Κύπρο με βαριά σκιά πάνω στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη που φέρεται να εισέπραξε… μίζες για την προεκλογική του εκστρατεία το 2023.

Βίντεο που διέρρευσε σήμερα στην πλατφόρμα Χ δημιουργεί σκιές για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το βίντεο δημοσιεύεται ως «διαρροή» από τον λογαριασμό Emily Thompson στο Χ και περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχό.

Το βίντεο:

Can’t even describe what I just received!

BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT’S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Σύμφωνα με τον «Πολίτη» από το βίντεο προκύπτει ότι υπήρχε καταγραφή με κρυφή κάμερα των συνομιλιών που είχαν οι δημιουργοί του βίντεο με τα πιο πάνω πρόσωπα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρόσωπα που δημιούργησαν το βίντεο εμφανίστηκαν ως επενδυτές οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

«Το χρήμα είναι σε μετρητά» – Αναφορές στα όρια χρηματοδότησης

Κεντρικό μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει, σε γενικό πλαίσιο αναφοράς στις προεδρικές εκλογές, ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης στο Προεδρικό σε σχέση με επενδυτές, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο», ακούγεται να λέγεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, το περιεχόμενο του βίντεο είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό, ενώ δεν αποκλείεται – κατά τις ίδιες δημοσιογραφικές αναφορές – να υπάρξουν ενέργειες ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

Η κυπριακή κυβέρνηση κάνει λόγο για «λάσπη» και «στοχευμένη επίθεση» με σκοπό την υπονόμευση του Προέδρου σε μια κρίσιμη συγκυρία καθώς αναμένοντας και τις εξελίξεις στο Κυπριακό εντός του 2026 και η Κύπρος λίγες μέρες πριν ανέλαβε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.