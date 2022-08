Η Ρωσία θεωρεί «μεγάλο λάθος» την απόφαση των αρχών της Βόρειας Μακεδονίας να δωρίσουν άρματα μάχης T-72 στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Αν και είναι ξεπερασμένος εξοπλισμός, γεγονός παραμένει ότι τα Σκόπια είναι πιστός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και εμπλέκονται στην παράδοση όπλων στην Ουκρανία, συμβάλλοντας έτσι στη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας του καθεστώτος στο Κίεβο κατά του άμαχου πληθυσμού στο Ντονμπάς», πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

#Russia believes the decision of authorities in #NorthMacedonia to donate #tanks T-72 to Ukraine is a big mistake, said Russian Ministry of Foreign Affairs Spokesperson Maria Zakharova https://t.co/Rg7UWmQmAG

Το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας, αντιδρώντας στις δηλώσεις αυτές της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου επισήμαναν ότι η «Βόρεια Μακεδονία είναι ένα κυρίαρχο κράτος που λαμβάνει αποφάσεις ανεξάρτητα, με γνώμονα τις αρχές του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη του ΟΗΕ, τις αρχές και τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ για την προστασία της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και της παγκόσμιας σταθερότητας».

Η Βόρεια Μακεδονία, το νεότερο κράτος-μέλος του NATO, γνωστοποίησε την περασμένη εβδομάδα πως αποστέλλει άρματα μάχης Τ-72 στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, καθώς τα Σκόπια ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό του υλικού των ενόπλων τους δυνάμεων.

Το υπουργείο Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας δεν διευκρίνισε τον αριθμό αυτών των αρμάτων μάχης που αποστέλλονται στην Ουκρανία. Πρόκειται για άρματα μάχης τα οποία τα Σκόπια είχαν προμηθευτεί το 2001 από την Ουκρανία.

#Ukraine: North Macedonia 🇲🇰 decided to donate its tanks to Ukraine – this was confirmed by the country's Ministry of Defense.

Macedonia possesses ~30 T-72A tanks, with at least 8 of them known to be currently being transported to Ukraine. pic.twitter.com/VhEHoff6gw