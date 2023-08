Η πάταξη της διαφθοράς στην Ουκρανία είναι μια από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώπιον της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μπροστά στην ενταξιακή πορεία της χώρας του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατ’ επέκταση η «καρατόμηση» κρατικών στελεχών που εκμεταλλεύονται τη θέση τους προς ίδιον όφελος και μάλιστα εν καιρώ πολέμου της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία, ήταν για τον Ζελένσκι περίπου μονόδρομος.

Σήμερα, 11.8.2023, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα ότι οι επικεφαλής όλων των περιφερειακών κέντρων στρατολόγησης στην Ουκρανία αποπέμπονται από τις θέσεις τους εν μέσω ανησυχιών για κρούσματα διαφθοράς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η αξιολόγηση των κέντρων στρατολόγησης της Ουκρανίας αποκάλυψε ενδείξεις κατάχρησης σε επαγγελματικό επίπεδο, που αφορά από τον παράνομο πλουτισμό έως τη μετακίνηση ανδρών σε στρατεύσιμη ηλικία στην άλλη πλευρά των συνόρων ενώ βρίσκεται σε ισχύ σχετική απαγόρευση λόγω πολέμου.

«Αυτό το σύστημα θα πρέπει να το διαχειρίζονται άνθρωποι που γνωρίζουν ακριβώς τι είναι ο πόλεμος και για ποιο λόγο ο κυνισμός και ο χρηματισμός κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι προδοσία», ανέφερε ο Ζελένκσι σε δήλωσή του που γνωστοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram και κοινοποιήθηκε και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Corruption in military recruiting will be eliminated. The heads of all regional recruitment centers will be fired and replaced by brave warriors who have lost their health on the frontlines but have maintained their dignity. The decision was approved at today's NSDC meeting. pic.twitter.com/4nhgyBXzsr