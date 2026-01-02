Ζελένσκι: Νέος επικεφαλής του γραφείου του ο Κίριλο Μπουντάνοφ, αρχηγός των στρατιωτικών πληροφοριών

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή (02.01.2025) ότι επέλεξε τον επικεφαλή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ για τη θέση του επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου της Ουκρανίας.

«Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία χρειάζεται μεγαλύτερη εστίαση στα ζητήματα ασφάλειας, στην ανάπτυξη των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας, καθώς και στο διπλωματικό σκέλος των διαπραγματεύσεων, και το Γραφείο του Προέδρου θα υπηρετεί πρωτίστως την υλοποίηση αυτών των καθηκόντων του κράτους μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τον Κίριλο Μπουντάνοφ ανέφερε ότι «διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς και τις απαραίτητες ικανότητες για να φέρει αποτελέσματα», και συνεχίζει, διευκρινίζοντας ότι ανέθεσε στον νέο επικεφαλής του γραφείου του «να επικαιροποιήσει και να υποβάλει προς έγκριση τα στρατηγικά θεμέλια της άμυνας και της ανάπτυξης του κράτους μας».

Ο προηγούμενος επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, παραιτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, έπειτα από σκάνδαλο διαφθοράς. Η αποχώρηση του στενού συνεργάτη και κορυφαίου διπλωμάτη του Ουκρανού προέδρου προκάλεσε πολιτικό σεισμό στη χώρα.