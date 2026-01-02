Ζελένσκι: Νέος προσωπάρχης του ο Κίριλο Μπουντάνοφ, αρχηγός των στρατιωτικών πληροφοριών

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή (02.01.2025) ότι επέλεξε τον επικεφαλή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ για τη θέση του επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου της Ουκρανίας.

«Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία χρειάζεται μεγαλύτερη εστίαση στα ζητήματα ασφάλειας, στην ανάπτυξη των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας, καθώς και στο διπλωματικό σκέλος των διαπραγματεύσεων, και το Γραφείο του Προέδρου θα υπηρετεί πρωτίστως την υλοποίηση αυτών των καθηκόντων του κράτους μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Σχετικά με τον Κίριλο Μπουντάνοφ ανέφερε ότι «διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς και τις απαραίτητες ικανότητες για να φέρει αποτελέσματα», και συνεχίζει, διευκρινίζοντας ότι ανέθεσε στον νέο επικεφαλής του γραφείου του «να επικαιροποιήσει και να υποβάλει προς έγκριση τα στρατηγικά θεμέλια της άμυνας και της ανάπτυξης του κράτους μας».

Σε δήλωσή του, ο Μπουντάνοφ ανέφερε ότι αποδέχθηκε την πρόταση και θα εστιάσει τις προσπάθειές του στη «στρατηγική ασφάλεια του κράτους μας».

Ο προηγούμενος επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, παραιτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, έπειτα από σκάνδαλο διαφθοράς. Η αποχώρηση του στενού συνεργάτη και κορυφαίου διπλωμάτη του Ουκρανού προέδρου προκάλεσε πολιτικό σεισμό στη χώρα.

Ποιος είναι ο Κίριλο Μπουντάνοφ

Ο Μπουντάνοφ ήταν επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Πληροφοριών (HUR) από το 2020 και έχει επιβλέψει μυστικές και άλλες επιχειρήσεις εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Ηγήθηκε επίσης των συνομιλιών με τη Ρωσία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Ο Μπουντάνοφ εμφανίζεται συχνά στα ΜΜΕ και είναι γνωστός για το συγκρατημένο στιλ του και τα συχνά αινιγματικά σχόλιά του σχετικά με ύποπτες ενέργειες της Ουκρανίας μέσα στο έδαφος της Ρωσίας.

Σε συνέντευξη το 2023 στο Reuters, είπε πως το δημόσιο προφίλ του είναι ένα κρίσιμο τμήμα της «μάχης πληροφοριών» εναντίον της Μόσχας.

Ο Μπουντάνοφ, ο οποίος επιβίωσε έπειτα από αρκετές απόπειρες δολοφονίας, άρχισε τη σταδιοδρομία του στις ειδικές δυνάμεις και υπηρέτησε στην ανατολική Ουκρανία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την κατάληψη από φιλορώσους αυτονομιστές τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας.

Ποιος ήταν ο προκάτοχός του Αντρίι Γέρμακ

Ο Γερμάκ, προκάτοχος του Μπουντάνοφ, είχε χαρακτηριστεί «γκρίζος καρδινάλιος» της Ουκρανίας λόγω της παρασκηνιακής ισχύος και επιρροής του. Παραιτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, μερικές ώρες αφότου πράκτορες της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.

Οι ερευνητές ερευνούν φερόμενη ως προμήθεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα στον οποίο φέρεται να εμπλέκονται επιχειρηματίας πρώην εταίρος του Ζελέσνκι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Ο Γερμάκ, που ήταν επίσης επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν έχει κατονομαστεί ως ύποπτος, όμως βουλευτές ακόμη και από το κόμμα του Ζελένσκι απαίτησαν την αποπομπή του πριν ακόμη από την έφοδο στην κατοικία του, υποστηρίζοντας πως έφερε ευθύνη ως δεξί χέρι του προέδρου.

Ο Όλεχ Ιβασένκο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα διορίσει τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών Όλεχ Ιβασένκο ως τον νέο επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Ο Ιβασένκο θα αντικαταστήσει τον Κιρίλο Μπουντάνοφ ο οποίος θα είναι ο νέος προσωπάρχης του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.