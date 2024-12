Ζελένσκι: «Ο ρωσικός στρατός καίει τα πρόσωπα νεκρών Βορειοκορεατών στρατιωτών για να κρύψει τις απώλειες τους»

Η Βόρεια Κορέα έχει αναπτύξει στρατεύματα στην Ρωσία για να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και ήδη έχουν σημειωθεί οι πρώτες εμπλοκές και απώλειες Βορειοκορεατών στρατιωτών.

Μάλιστα, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε χθες (16.12.2024) ότι ο ρωσικός στρατός καίει τα πρόσωπα των νεκρών στρατιωτών από την Βόρεια Κορέα για να κρύψουν τις απώλειές τους αλλά και τα στοιχεία τους.

«Ακόμη και μετά από χρόνια πολέμου, εκεί που φαίνεται ότι οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να γίνουν πιο κυνικοί, εξακολουθούμε να βλέπουμε κάτι χειρότερο. Η Ρωσία όχι μόνο εμπλέκει Βορειοκορεάτες στρατιώτες σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών θέσεων, αλλά προσπαθεί επίσης να κρύψει τις απώλειες αυτών των ανθρώπων», είπε ο Ζελένσκι στην ανάρτηση, δημοσιεύοντας ένα βίντεο.

Προσοχή σκληρές εικόνες.

