Ζελένσκι: Προοπτική διαλόγου για το εδαφικό, μόνο αν η Ουκρανία είναι στο τραπέζι – Πιέζει για συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ

Ξεκάθαρο μήνυμα προς Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, έστειλε το μεσημέρι του Σαββάτου (16.08.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε πως ζητά να γίνει τριμερής συνάντηση και να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία, στην περίπτωση που ο Ρώσος ομόλογός του δεν σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών εδαφών.

Μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, και μετά την επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε τη θέση του όσον αφορά το μέλλον των συνομιλιών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός, μέσω Χ, ανέφερε πως σκοπός της Ουκρανίας είναι να επιτευχθεί μία πραγματική και διαρκής ειρήνη και όχι μία παύση του πυρός αλλά και όλοι αιχμάλωτοι πολέμου να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Σε άλλο σημείο τόνισε πως στην περίπτωση που είτε δεν γίνει τριμερής συνάντηση ανάμεσα σε αυτόν, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, είτε η Ρωσία δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στην Ουκρανία, θα πρέπει να επιβληθούν στη Μόσχα κυρώσεις.

Στο τέλος άφησε «παράθυρο» για την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών ώστε να συμφωνηθεί ειρήνη ανάμεσα στις 2 χώρες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως όλα τα σημαντικά ζητήματα και ειδικά το εδαφικό, δεν γίνεται να συζητηθούν χωρίς να είναι στο τραπέζι η Ουκρανία.

«Σήμερα, μετά από συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε περαιτέρω τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι σαφείς. Πρέπει να επιτευχθεί μια πραγματική ειρήνη, μια ειρήνη που θα είναι διαρκής, όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών. Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατό, τα πυρά πρέπει να σταματήσουν τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον ουρανό, καθώς και στις λιμενικές μας υποδομές. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και οι άμαχοι πρέπει να απελευθερωθούν και τα παιδιά που απήχθησαν από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφούν. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν σε αιχμαλωσία – όλοι πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα και η κατοχή», έγραψε αρχικά.

«Στη συνομιλία μου με τον πρόεδρο Τραμπ, είπα ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν εάν δεν υπάρξει τριμερής συνάντηση ή εάν η Ρωσία προσπαθήσει να αποφύγει έναν έντιμο τερματισμό του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ. Όλα τα σημαντικά ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και κανένα ζήτημα, ιδίως τα εδαφικά, δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία. Ευχαριστώ τους εταίρους μας που βοηθούν. Σήμερα, υπάρχει μια σημαντική δήλωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε – Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και όλοι στον κόσμο που επιθυμούν ειρήνη και σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις, συνέχισε.

Ο Βολοντίρ Ζελένσκι την ερχόμενη Δευτέρα θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν για τις κρίσιμες εξελίξεις μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.