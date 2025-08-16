«Ο θρίαμβος του Πούτιν»: Γιατί η σύνοδος στην Αλάσκα αποδείχθηκε τεράστιο λάθος για τον Τραμπ και τι κέρδισε ο Ρώσος από αυτήν

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, το βράδυ της Παρασκευής (15.08.2025) ολοκληρώθηκε με αίσθηση θριάμβου. Ο πραγματικός νικητής ωστόσο αυτής της βραδιάς είναι απόλυτα ο Ρώσος πρόεδρος.

Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποβιβάστηκαν από τα αεροπλάνα τους στην αεροπορική βάση έξω από το Άνκορατζ της Αλάσκας, η επαφή των 2 ηγετών ήταν φιλική. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε να χειροκροτεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ αντάλλαζαν χαμόγελα, ένα χτύπημα στον ώμο και μια ζωηρή αλλά σαφώς φιλική συζήτηση στο κόκκινο χαλί, αναφέρει ανάλυση του Politico.

Η προετοιμασία για τη σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών, συνοδεύτηκε από δεκάδες αβάσιμες προβλέψεις από αξιωματούχους, διπλωμάτες και ειδικούς. Ο φόβος πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ξεγελιόταν από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ήταν και παραμένουν έντονοι.

Όλοι σκέπτονταν πως ο Αμερικάνος θα επέτρεπε στον Ρώσο ομόλογό του να κάνει γιγάντια βήματα ως προς το να υποτάξει την Ουκρανία, και να διαλύσει μια ήδη εύθραυστη δυτική συμμαχία φέρνοντας την Αμερική απέναντι από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Ο Πούτιν φαίνεται να έχει αξιοποιήσει στο έπακρο τη συνάντηση, σχολιάζει το ίδιο μέσο.

Εξασφάλισε τη συνάντηση, παρά το γεγονός ότι ήταν καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου, και έγινε δεκτός σε αμερικανικό έδαφος ως φίλος, όχι ως ηγέτης ενός κράτους που εισέβαλε σε έναν κυρίαρχο γείτονα.

Και τα κατάφερε όλα αυτά χωρίς να συμφωνήσει σε καμία σημαντική παραχώρηση, συμπεριλαμβανομένης μιας εκεχειρίας, εκ των προτέρων. Έφυγε από το Άνκορατζ χωρίς να έχει δεσμευτεί για εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου ότι ο Ρώσος ομόλογός του είναι πρόθυμος να σώσει χιλιάδες ζωές.

«Προφανώς όχι και τόσο πρόθυμος», αναφέρει το Politico.

Σύμφωνα με έμπειρους παρατηρητές, η διάσκεψη στην Αλάσκα ήταν ένα τεράστιο λάθος.

«Η σύνοδος κορυφής τον νομιμοποίησε στην παγκόσμια σκηνή», σχολίασε ένας από τους σχολιαστές.

Σίγουρα, το Κρεμλίνο και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας έχουν ασχοληθεί με την παρουσίαση της συνόδου κορυφής ως λιγότερο θέμα της Ουκρανίας και περισσότερο του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, ηγετών των μεγάλων δυνάμεων, που κάθονται μαζί για να αποφασίσουν τη μορφή του παγκόσμιου μέλλοντος.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβε επίσης την αμερικανική υποστήριξη για την ιδέα της Ουκρανίας να ανταλλάξει εδάφη με ειρήνη, ρίχνοντας τη «μπάλα» στο Κίεβο.

Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαινέσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ρώσος ηγέτης είναι αρκετά έξυπνος για να γνωρίζει ότι οι έπαινοι προς τον Αμερικάνο ομόλογό του, γίνονται πάντα δεκτά με χαρά, ένα τέχνασμα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχεδόν απέτυχε να εκτελέσει στην περίφημη συνάντησή του στο Οβάλ Γραφείο στις αρχές του χρόνου.

Αλλά δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να απομακρυνθεί από τον κύριο στόχο του – να ελέγξει την Ουκρανία, ένα έθνος που δεν πιστεύει καν ότι θα έπρεπε να υπάρχει.

Αυτό ήταν σαφές καθώς μίλησε για άλλη μια φορά για την εξάλειψη των «βασικών αιτιών» του πολέμου και αναφέρθηκε στις «θεμελιώδεις απειλές για την ασφάλεια της Ρωσίας», την ορολογία του Κρεμλίνου για να κατηγορήσει το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη για τον πόλεμο.

«Πάντα θεωρούσαμε την Ουκρανία ως ένα αδελφικό έθνος», ανέφερε. Με άλλα λόγια, ένα έθνος που αποτελεί μέρος της κατασκευής του ρωσικού κόσμου από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο στόχος του Ρώσου με τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας ήταν αναμφίβολα να αποφύγει την πρόκληση της οργής του Ντόναλντ Τραμπ, να αναβάλει την επιβολή περισσότερων κυρώσεων από τις δυτικές χώρες, είτε στη Ρωσία ή στους συμμάχους της και να συνεχίσει να κάνει τα όσα επιθυμεί.

Ο Ρώσος πρόεδρος προσπάθησε να παρουσιαστεί ως ένας εποικοδομητικός εταίρος για την ειρήνη, λέγοντας ότι ελπίζει ότι άλλοι δεν θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτή η αφήγηση είναι μια αφήγηση που το Κρεμλίνο έχει δώσει εντολή στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να τονίσουν στην κάλυψη της συνόδου κορυφής, σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Meduza . Οι οδηγίες του Κρεμλίνου που στάλθηκαν σε κρατικούς δημοσιογράφους αναφέρουν ότι θα πρέπει να τονίσουν τον ρόλο του Πούτιν στον «καθορισμό της ατζέντας» για τη σχέση ΗΠΑ – Ρωσίας και να παρουσιάσουν την Ουκρανία ως παράλογη και απρόθυμη να διαπραγματευτεί.

Αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο – στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο μπορεί κάλλιστα να θέσει σε κίνδυνο το καθεστώς του, καθώς η έξοδος από μια πολεμική οικονομία θα έθετε την προοπτική κάποιας επικίνδυνης κοινωνικοπολιτικής διαμάχης.

Και, φυσικά, η παράταση της σύγκρουσης ασκεί περαιτέρω πίεση στα ευρωπαϊκά έθνη και στη διατλαντική συμμαχία.