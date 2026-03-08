Κόσμος

Ζελένσκι: Την κοινή παραγωγή όπλων συζήτησαν με τον Ολλανδό πρωθυπουργό

«Το συζητήσαμε αυτό λεπτομερώς στη διάρκεια της συνάντησης -επενδύσεις, άδειες και πιθανούς όγκους παραγωγής», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος
O Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ρομπ Γιέτεν
O Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ρομπ Γιέτεν / AP

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γιέτεν συζήτησαν την κοινή παραγωγή όπλων ανέφερε ο Ζελένσκι, στη διάρκεια μιας επίσκεψης του Γιέτεν στο Κίεβο.

«Είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία, ενώ σίγουρα θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι στο Χ.

«Το συζητήσαμε αυτό λεπτομερώς στη διάρκεια της συνάντησης -επενδύσεις, άδειες και πιθανούς όγκους παραγωγής», πρόσθεσε

Κόσμος
