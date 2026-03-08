Ζελένσκι: Την κοινή παραγωγή όπλων συζήτησαν με τον Ολλανδό πρωθυπουργό

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γιέτεν συζήτησαν την κοινή παραγωγή όπλων ανέφερε ο Ζελένσκι, στη διάρκεια μιας επίσκεψης του Γιέτεν στο Κίεβο.

«Είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία, ενώ σίγουρα θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι στο Χ.

I am grateful to the Prime Minister of the Netherlands for such a symbolic visit – coming to Ukraine almost immediately after beginning his work at the head of the new Government.



I informed Rob Jetten @MinPres about the situation on the battlefield and about the Russian attacks… pic.twitter.com/ZlLP9DlqKJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2026

«Το συζητήσαμε αυτό λεπτομερώς στη διάρκεια της συνάντησης -επενδύσεις, άδειες και πιθανούς όγκους παραγωγής», πρόσθεσε