Ζόραν Μαμντάνι: Στη δημοσιότητα η φορολογική δήλωση με τη σύζυγό του – 1.600 δολάρια από τη ραπ, 131.000 από την πολιτική

O δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, δημοσίευσε την κοινή φορολογική δήλωση που υπέβαλε με τη σύζυγό του, Ράμα Ντουάτζι. «Όποιος αναζητά στοιχεία για κρυφό πλούτο θα απογοητευτεί», σχολιάζουν οι New York Times.

Το 2025, ο πρώτος μουσουλμάνος και ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι και η σύζυγός του ανέφεραν συνολικό εισόδημα περίπου 145.000 δολαρίων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προέρχεται από τον μισθό του ως βουλευτής, ύψους 131.296 δολαρίων. Η σύζυγός του, η οποία δήλωσε γραφίστρια, ανέφερε κέρδη 10.010 δολαρίων (αν και μετά από κρατήσεις για έξοδα όπως τα είδη τέχνης, το καθαρό κέρδος ήταν 8.860 δολάρια).

Στη φορολογική δήλωση αναγράφονται, επίσης, 1.643 δολάρια σε δικαιώματα από την προηγούμενη καριέρα του Μαμντάνι ως ράπερ με το όνομα «Cardamom». Και περισσότερο από το ήμισυ αυτών προήλθε από το εξωτερικό.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως αναμένουν επιστροφή φόρου που υπερβαίνει τα 7.000 δολάρια.

«Ο Μαμντάνι, 34 ετών, μεγάλωσε ως παιδί της ελίτ του Μανχάταν, η μητέρα του υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθεσίας και ο πατέρας του μόνιμος καθηγητής του Κολούμπια. Αλλά οι φορολογικές του δηλώσεις δεν δείχνουν ακόμη σημάδια από τις δραστηριότητες των γονιών του που να αποτυπώνονται στον τραπεζικό του λογαριασμό» επισημαίνουν οι New York Times.

Η φορολογική δήλωση του δημάρχου έδειξε ότι το εισόδημά του παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από το προηγούμενο έτος, όταν υπέβαλε τη φορολογική του δήλωση ως φυσικό πρόσωπο, δηλώνοντας εισόδημα 131.398 δολαρίων από την εργασία του ως πολιτειακός νομοθέτης. Εκείνο το έτος κέρδισε άλλα 1.267 δολάρια σε δικαιώματα μουσικής. Η φορολογική του δήλωση ανέφερε, επίσης, ότι κατέχει ακίνητο στην Ουγκάντα.

Οι φορολογικές δηλώσεις του Μαμντάνι δεν περιείχαν καμία από τις πληροφορίες που υπήρχαν σε ορισμένες από τις δηλώσεις των προκατόχων του, ιδιαίτερα σε εκείνες που δημοσίευσε ο πρώην δήμαρχος Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος Μαμντάνι ζούσε με τη σύζυγό του σε ένα μικρό διαμέρισμα με σταθερό ενοίκιο στην Αστόρια στο Κουίνς πριν μετακομίσει στην επίσημη κατοικά του δημάρχου Gracie Mansion στο Μανχάταν τον Ιανουάριο. Το Gracie Mansion, μια έπαυλη 1.000 τετραγωνικών μέτρων που κατασκευάστηκε το 1799 στο πολύ αριστοκρατικό Άπερ Ιστ Σάιντ, στην όχθη του Ιστ Ρίβερ, μέσα σε ένα καταπράσινο πάρκο, η οποία έγινε επίσημη κατοικία το 1942.

Δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση για τους αιρετούς να κατοικούν στο Gracie Mansion, παρότι οι περισσότεροι έζησαν εκεί, με σημαντική εξαίρεση τον Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Σε ανακοίνωση, ο Ζόραν Μαμντάνι είχε δηλώσει ότι έλαβε την απόφαση αυτή με τη γυναίκα του, τη Ράμα Ντουουάτζι, κυρίως για «λόγους ασφαλείας» και άφησε με λύπη το δυάρι στο οποίο μένει το ζευγάρι στην Αστόρια, συνοικία του Κουίνς που κατοικείται από μετανάστες δεκάδων διαφορετικών εθνικοτήτων.