Ζόχραν Μαμντάνι: Ο μουσουλμάνος πρώην ράπερ που πάει για Δήμαρχος Νέας Υόρκης

Αυτό το όνομα, οι Νεοϋορκέζοι πιθανότατα να το ακούνε για πολύ καιρό- ο Ζοράν Μαμντάνι, είναι υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη θέση του δημάρχου της Νέας Υόρκης, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος υποψήφιος.

Ο 33χρονος Ζοράν Μαμντάνι με το λαμπερό χαμόγελο, εξέπληξε τους πολιτικούς αναλυτές όταν την Τρίτη (24.06.2025) επέφερε συντριπτική ήττα στον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, καθώς φαίνεται έτοιμος για τη δημαρχία της μεγαλύτερης πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εάν ο Μαμντάνι, μέλος της πολιτειακής βουλής, κερδίσει τις δημαρχιακές εκλογές τον Νοέμβριο, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος ινδικής καταγωγής στην ιστορία της Νέας Υόρκης– αυτό κι αν αποτελεί έναν ακόμη «πονοκέφαλο» για τον Τραμπ, τη στιγμή που «κοχλάζει» η αντιμεταναστευτική του πολιτική…

Τη στιγμή της καταμέτρησης των ψήφων, ο Μαμντάνι, με ρίζες από Ινδία και Ουγκάντα, επικαλέστηκε τον Νέλσον Μαντέλα, το πρωί της Τετάρτης σε ανάρτησή του στο X: «Πάντα φαίνεται αδύνατο μέχρι να γίνει. Φίλοι μου, έγινε. Και εσείς είστε αυτοί που το κάνατε. Είναι τιμή μου να είμαι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη θέση του δημάρχου της Νέας Υόρκης».

In the words of Nelson Mandela: it always seems impossible until it’s done.



My friends, it is done. And you are the ones who did it.



I am honored to be your Democratic nominee for the Mayor of New York City. pic.twitter.com/AgW0Z30xw1