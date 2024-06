6 διαχρονικές ελληνικές ταινίες στο Cine Paris από τις 10 Ιουνίου και κάθε Δευτέρα

Από τις 10 Ιουνίου και κάθε Δευτέρα, 6 σπουδαίες στιγμές για το ελληνικό σινεμά φέρνουν την Αθήνα στο κάδρο, σε ένα αφιέρωμα στο Cine Paris με την επιμέλεια του Cinobo.

Η επαναλειτουργία του Cine Paris έφερε τις τελευταίες εβδομάδες δεκάδες σινεφίλ κάτω από την Ακρόπολη, σημειώνοντας απανωτά sold out και κάνοντας ξανά την ιστορική κινηματογραφική αίθουσα talk of the town. Το πρώτο μεγάλο αφιέρωμα που παρουσιάζει εκεί το Cinobo, έχει τίτλο Greek Classics και φέρνει το κλασικό ελληνικό σινεμά στο επίκεντρο επανασυστήνοντας στο κοινό μεγάλες ταινίες και με αγγλικούς υπότιτλους.

Greek Classics: Στη δεκαετία του ‘50, παράλληλα με την ανασυγκρότησή της σε όλους τους τομείς, η Ελλάδα ξεκίνησε να παράγει κινηματογράφο που έφερνε μαζικά το κοινό στις αίθουσες όλης της χώρας αλλά κυρίως δημιουργούσε για πρώτη φορά εξωστρέφεια που έβαζε την χώρα στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη. Μέσα σε λίγα χρόνια, το σινεμά μας γέννησε νέους θρύλους αλλά είδε και σκηνοθέτες του να ταξιδεύουν σε μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ όπως αυτά της Βενετίας και των Καννών, ενώ ακολούθησαν και επισκέψεις αμερικανικών στούντιο που είδαν την Αθήνα και τον Πειραία ως κινηματογραφικό τοπίο.

Αυτή η σημαντική δεκαετία για το ελληνικό σινεμά έρχεται στην επιφάνεια με το αφιέρωμα Greek Classics που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι στο Cine Paris με την επιμέλεια του Cinobo. Ο Νίκος Κούνδουρος, ο Μιχάλης Κακογιάννης και ο Ζιλ Ντασέν βρίσκονται πίσω από την κάμερα, και η Μελίνα Μερκούρη, η Έλλη Λαμπέτη, ο Γιώργος Φούντας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Χορν πρωταγωνιστούν σε ιστορίες γύρω από την Πλάκα, το κέντρο της Αθήνας, το Δουργούτι και τον Πειραιά, που έκαναν το γύρο του κινηματογραφικού κόσμου.

Το Greek Classics ξεκινά τη Δευτέρα 10 Ιουνίου με 2 προβολές (21:00 και 23:00) της αποκατεστημένης κόπιας της ταινίας του Νίκου Κούνδουρου, Ο Δράκος, και θα συνεχίζεται κάθε Δευτέρα ως τις 15 Ιουλίου. Όλες οι ταινίες του αφιερώματος θα προβληθούν με αγγλικούς υπότιτλους, σε ένα κάλεσμα προς το διεθνές κοινό που βρίσκεται στην Αθήνα ώστε να απολαύσει διαμάντια του ελληνικού σινεμά στον ξεχωριστό χώρο του Cine Paris.