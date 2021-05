Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «A-ha The Movie» για το εμβληματικό ποπ συγκρότημα από τη Νορβηγία. Πρόκειται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα στη Νέα Υόρκη στις 12 Ιουνίου.

Το ντοκιμαντέρ «A-ha The Movie» αφορά το θρυλικό ποπ γκρουπ που σχηματίστηκε στο Όσλο της Νορβηγίας το 1982. Η επιτυχία «Take On Me», συνοδευόμενη από ένα πρωτοποριακό βίντεο σκίτσων – κινουμένων σχεδίων από τον Στιβ Μπάρον, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της τελευταίας χιλιετίας.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί το συγκρότημα για μια περίοδο τεσσάρων ετών, αποκαλύπτοντας την πλήρη ιστορία του πώς τρεις νεαροί άνδρες ακολούθησαν το αδύνατο όνειρό τους να γίνουν διάσημοι. Όταν το «Take On Me» έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard στις ΗΠΑ το 1985, αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα.

«A-ha The Movie»: Μαγεία επί σκηνής

Το άλμπουμ «Hunting High and Low» στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι επιτυχίες «Take on Me» και «The Sun Always Shines on TV» ήταν ένα από τα πιο εμπορικά του 1986.

Σχεδόν 35 χρόνια μετά την ανακάλυψή τους, οι A-ha εξακολουθούν να δημιουργούν μαγεία στη σκηνή με τη μουσική τους και να περιοδεύουν μαζί στον κόσμο, αλλά πίσω στα παρασκήνια είναι ένα λιγότερο ενωμένο μέτωπο: τα μέλη της ομάδας φτάνουν με ξεχωριστά αυτοκίνητα στις συναυλίες τους και παραμένουν σε απόσταση πίσω από τη σκηνή.

Συναντιούνται μόνο στη σκηνή, ενώ κάνουν αυτό που αγαπούν. Η ταινία απεικονίζει την προκλητική δημιουργική και προσωπική δυναμική μιας ομάδας τριών ισχυρών ατόμων.

Προβάλλει επίσης το τραγούδι που έγραψε το γκρουπ για την ταινία Τζέιμς Μποντ «The Living Daylights».

Το ντοκιμαντέρ «A-ha The Movie» σκηνοθέτησε ο Τόμας Ρόμπσαμ.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ