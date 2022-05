Οι ABBA συναντήθηκαν και εμφανίστηκαν ξανά δημόσια μετά από 36 χρόνια, στην πρεμιέρα της συναυλίας ABBA Voyage, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο ABBA Arena στο Λονδίνο, και φαίνονται σαν να μην έχει περάσει ούτε μια ημέρα από πάνω τους.

Οι θρυλικοί ABBA στάθηκαν στο κόκκινο χαλί για φωτογραφίες και θύμισαν πολλά στους θαυμαστές τους από τη χρυσή εποχή που μεσουρανούσαν στη μουσική σκηνή, όσο ετοιμαζόντουσαν να δουν τη συναυλία με τους… ψηφιακούς εαυτούς τους να κατακλύζουν τη σκηνή.

Ο 77χρονος Benny Andersson, η 72χρονη Agnetha Fältskog, η 76χρονη Anni-Frid Lyngstad και ο 77χρονος Björn Ulvaeus, σταμάτησαν στο κόκκινο χαλί για φωτογραφίες εν μέσω ζητωκραυγασμών από τους θαυμαστές τους που βρέθηκαν εκεί.

Εν αναμονή της πρώτης εικονικής συναυλίας τους, νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ABBA κυκλοφόρησαν εικόνες του ψηφιακού τους εαυτού που θα εμφανίζονται στη σκηνή της ομώνυμης αρένας του Λονδίνου.

Τα ολογράμματα των θρυλικών μελών του συγκροτήματος αποτελούν δουλειά μηνών και τεχνικών λήψης κίνησης και απόδοσης και θα εμφανίζονται όπως ακριβώς έκαναν το 1979.

Οι πρωτοπόροι της ποπ μουσικής χωρίστηκαν το 1982, δίνοντας τέλος σε μια μεγάλη καριέρα, που εκτοξεύτηκε μετά τη συμμετοχή τους στη Eurovision του 1974 με το τραγούδι Waterloo.

Φέτος, όμως, επανενώθηκαν για να ηχογραφήσουν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους, το Voyage σε μια «μοναδική», όπως δήλωσαν οι Benny και Bjorn, επιστροφή του συγκροτήματος στη δισκογραφία, 39 χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ.

“To be together as a group again has been very fulfilling.” Pure joy right now at #ABBAVoyage pic.twitter.com/Bz7z3nQ98d