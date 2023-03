Μόλις έναν χρόνο μετά την απόφαση του δικαστηρίου να την αποδεσμεύσει από την 9χρονη υποχρεωτική κηδεμονία της, η Αμάντα Μπάινς υπέστη νέο ψυχωσικό επεισόδιο. H ηθοποιός περιπλανιόταν γυμνή στους δρόμους, ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο οδηγό και βρίσκεται σε ψυχιατρείο.

Διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η ηθοποιός Αμάντα Μπάινς κρατείται σε ψυχιατρείο, καθώς τέθηκε σε κράτηση «5150» και υπόκειται σε ακούσια νοσηλεία 72 ωρών για άτομα που αποτελούν κίνδυνο για τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους άλλους.

Την ημέρα του περιστατικού, όπως αναφέρει το TMZ σε δημοσίευμα του, η Αμάντα Μπάινς έκανε σινιάλο σε διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ περιφερόταν σε δρόμο του Λος Άντζελες χωρίς να φορά τίποτα. Η ηθοποιός είπε στον οδηγό ότι είχε υποστεί από ψυχωτικό επεισόδιο και εκείνος κάλεσε την αστυνομία.

Amanda Bynes Placed on Psychiatric Hold, Found Naked and Roaming Streets https://t.co/xOISs2WeIB