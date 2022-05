Το πρώτο τρέιλερ της δεύτερης ταινίας “Avatar” κυκλοφόρησε από τη Disney και τα οπτικά εφέ είναι άκρως εντυπωσιακά, μετά από 13 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας. Η ταινία έχει τίτλο “Avatar: The Way of Water”.

Όπως και η πρώτη ταινία, έτσι και το “Avatar: The Way of Water” έχει την υπογραφή του σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον και στο τρέιλερ ρίχνουμε μια πρώτη ματιά στην επιστροφή των θεατών στον κόσμο της Pandora, ο οποίος είναι εκθαμβωτικός και τα οπτικά εφέ του συγκλονιστικά.

Το τρέιλερ παίζει, επίσης, τις τελευταίες μέρες πριν από τις προβολές της νέας επικής ταινίας της Marvel, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Δείτε το τρέιλερ του “Avatar: The Way of Water”:

Αυτή είναι η πρώτη αφίσα της ταινίας “Avatar: The Way of Water”:

Check out the brand-new teaser poster for #Avatar: The Way of Water. Experience it only in theaters December 16, 2022. pic.twitter.com/S9zu2kirDM — Avatar (@officialavatar) May 9, 2022

Η σύνοψη της ταινίας έχει ως εξής: «Ο Jake Sully ζει με την νέα του οικογένεια στον πλανήτη Pandora. Όταν μια γνώριμη απειλή επιστρέφει για να τελειώσει ότι άρχισε, ο Jake θα συνεργαστεί με την Neytiri και τον στρατό των Na’vi για να προστατέψουν τον πλανήτη».

She's beauty, she's Grace… we recognize that face! See how Dr. Grace Augustine's Avatar made its way #FromSketchtoScreen. pic.twitter.com/ade7xoJbz9 — Avatar (@officialavatar) May 2, 2022

Στη δεύτερη ταινία πρωταγωνιστούν οι: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, και Kate Winslet και κυκλοφορεί στις 14 Δεκεμβρίου παγκοσμίως αλλά και στις 16 Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ.