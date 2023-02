Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων BAFTA ήταν η πρώτη μετά το θάνατο της επί 70 χρόνια μονάρχη της Βρετανίας, της βασίλισσας Ελισάβετ. Και ποια καλύτερη να κάνει αναφορά σε εκείνη από τη… «βασίλισσα» Έλεν Μίρεν, που κέρδισε BAFTA και Όσκαρ ενσαρκώνοντας την Ελισάβετ!

Καθώς βίντεο αφιέρωμα στη βασίλισσα Ελισάβετ, που έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου του 2022, έπαιζε στην αίθουσα Royal Festival Hall του Λονδίνου όπου έγινε η τελετή απονομής των BAFTA και ενώ η Έλεν Μίρεν συγκινούσε με τα λόγια της, οι κάμερες «έπιασαν» τον εγγονό της ελιπούσας, πρίγκιπα Γουίλιαμ, εμφανώς συγκινημένο.

«Το σινεμά στα καλύτερά του κάνει αυτό που έκανε ακούραστα και η Μεγαλειότητά της, μας φέρνει κοντά και μας ενώνει. Μεγαλειοτάτη, ήσασταν η πρωταγωνίστρια του έθνους μας», είπε η 77χρονη ηθοποιός, που ως «Ελισάβετ» στην ταινία «Η Βασίλισσα» το 2006, είχε κερδίσει τόσο BAFTA όσο και Όσκαρ.

«Η σχέση των BAFTA με τη Μεγαλειοτάτη είναι πολύχρονη και τα BAFTA δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα χωρίς τη στήριξή της. Το 1953, την τηλεοπτική μετάδοση της στέψης της, την είδε όλος ο κόσμος και από εκείνη τη στιγμή, ήταν αδιαμφισβήτητα η πρωταγωνίστρια του έθνους μας. Αλλά ήταν μυστηριώδης σαν πρωταγωνίστρια του βωβού κινηματογράφου.

Η Έλεν Μίρεν τόνισε ιδιαίτερα πως η βασίλισσα Ελισάβετ είχε μακρόχρονη σχέση με τους ηθοποιούς σε όλο τον κόσμο και ήταν μέρος τόσο της χρυσής εποχής του Χόλιογουντ όσο και της εποχής των blockbuster ταινιών. «Ήταν στην πρώτη σειρά για όλα» σημείωσε.

Dame Helen Mirren pays tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II at the #EEBAFTAs. #BritBox pic.twitter.com/9ECnpaOYxY