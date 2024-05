Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τα έβαλε με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές: «Να πας σπίτι σου»

Την στήριξή του στο Ισραήλ εξέφρασε για άλλη μια φορά ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τα έβαλε με διαδηλωτές.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας του ταινίας , «Zero Day» στο Μανχάταν ήρθε αντιμέτωπος με διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης

Σε σχετικό βίντεο ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο απευθύνεται στους διαδηλωτές λέγοντας…

«Αυτό δεν είναι ταινία. Αυτό είναι αληθινό. Και αν πρόκειται να συνεχίσετε να λέτε ανοησίες, τότε πρέπει να πάτε σπίτι σας. Έχουν πει (η Χαμάς) πως θα το ξανακάνουν (τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου). Και κανείς σας δεν το θέλει αυτό».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός εκφράζει τα φιλοϊσραηλινά του αισθήματα, ενώ είχε δυνατή φιλία με τον εκλιπόντα υπουργό Άμυνας Μοσέ Νταγιάν και τον πρόεδρο Έζερ Βάιζμαν.

