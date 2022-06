Μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών φτάνει ως μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ. «Συγχρονίστε τα ρολόγια σας – Το Back To The Future έρχεται στο Μπρόντγουεϊ το 2023!!!», αναφέρει το tweet των παραγωγών του μιούζικαλ. Και πράγματι, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις στο West End, το «Back To The Future» θα «ζωντανέψει» στο Μπρόντγουεϊ.

Βασισμένο στην ομώνυμη κλασική ταινία του 1985, με πρωταγωνιστές τους Μάικλ Τζέι Φοξ και Κρίστοφερ Λόιντ, έφερε μια αίσθηση νοσταλγίας για εκείνη τη γενιά ακούγοντας τις συνθέσεις των πολυβραβευμένων με Γκράμι συνθετών, Άλαν Σιλβέστρι και Γκλεν Μπάλαρντ, παρέα με τα αυθεντικά κλασικά τραγούδια της ταινίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Synchronize Your Watches — The Future's coming to Broadway in 2023!!!



Sign up to be the first to buy tickets! https://t.co/ZvFEjJ72wR pic.twitter.com/ZGr90KC6sN — Back to the Future™ (@BacktotheFuture) June 22, 2022

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορία διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’80, όπου ένα νεαρό αγόρι γυρίζει κατά λάθος τον χρόνο, στη δεκαετία του ’50. Ο επιστήμονας, Δρ. Έμετ, πρέπει να βρει τον τρόπο να επιστρέψει ο ΜακΦλάι στο μέλλον για να αποφευχθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις του ταξιδιού στο χρόνο.

🤯 IT WORKS! 🤯

Let's go back in time and enjoy our @BGT performance all over again! ⏱️



"Marty, grab that camera! Roll tape!" ⚡https://t.co/NtLcB690NA pic.twitter.com/2F49B2jZXT — Back to the Future (@BTTFmusical) June 1, 2022

🏆 BEST NEW MUSICAL!

We like the sound of that!!! 🤪



Thanks @OlivierAwards! This one's for the dreamers! ⚡https://t.co/1rncfsx1ZQ pic.twitter.com/UkuVpHBNwT — Back to the Future (@BTTFmusical) April 11, 2022

Στα βραβεία Olivier του 2022 μάλιστα, το «Back to the Future» ανακηρύχθηκε το καλύτερο νέο μιούζικαλ, κατακτώντας για ακόμα μία φορά την κορυφή.