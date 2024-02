Bafta 2024: Λαμπερές αφίξεις με Λάνθιμο και Έμα Στόουν – Παρών ο πρίγκιπας Γουίλιαμ

Στο Royal Festival Hall του Λονδίνου έφτασε νωρίτερα ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και η πρωταγωνίστρια του «Poor Things» Έμα Στόουν, καθώς σε λίγη ώρα αναμένεται να παραλάβει ακόμα ένα βραβείο, το BAFTA για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία.

Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν έκαναν τα φλας των φωτογράφων να αστράψουν λίγο νωρίτερα, κατά την άφιξή τους στα BAFTA…

Εκεί είναι και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ που είναι πρόεδρος των BAFTA. Στη μεγάλη βραδιά των φετινών βραβείων εμφανίστηκε μόνος, λόγω της περιπέτειας υγείας της συζύγου του, Κέιτ, που αναρρώνει μετά από σοβαρή επέμβαση.

Σε μεγάλο φαβορί μιας από τις σημαντικότερες βραδιές του κινηματογράφου αναδεικνύεται η ταινία «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» (All Quiet on the Western Front), που απέσπασε συνολικά 14 υποψηφιότητες για βραβεία από την Βρετανική Ακαδημία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών.

10 υποψηφιότητες έχουν οι ταινίες «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» (The Banshees of Inisherin) και «Τα Πάντα Όλα» (Everything Everywhere All At Once). Επόμενες στη λίστα με τις περισσότερες υποψηφιότητες για βραβείο BAFTA είναι οι ταινίες «Elvis» με 9 και «Tár» με 5 υποψηφιότητες.

Από 4 υποψηφιότητες έλαβαν οι ταινίες «Aftersun», «The Batman», «Καλή Τύχη Λίο Γκράντε«, «Top Gun: Maverick και The Whale».

