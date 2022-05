Μέχρι και 2 εκατ. δολάρια μπορεί να φτάσει η τιμή για το αυθεντικό εξώφυλλο του graphic novel «Batman: The Dark Knight Returns» της DC Comics του 1986, που πωλείται σε δημοπρασία του Heritage Auctions στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο.

Η μίνι σειρά τεσσάρων τευχών, γραμμένη από τον Φρανκ Μίλερ θεωρείται ότι μετέτρεψε την ιστορία του Batman από ανάλαφρη παιδική σε πιο εξελιγμένη και δυσοίωνη μορφή αφήγησης, ενώ το εξώφυλλό του αποτελεί συνδημιουργία του Μίλερ και της πρώην συζύγου του Λιν Βάρλεϊ, η οποία είχε αναλάβει τον χρωματισμό των τευχών και παρέμενε στην κατοχή έως το 2013, όταν το πούλησε.

Απεικονίζει μια σιλουέτα του Batman στον ουρανό με έναν κεραυνό να χτυπά πίσω του. «Αυτό ήταν πραγματικά ένα από τα αγαπημένα μου» δήλωσε ο Μίλερ για το εξώφυλλο.

Το «Dark Knight Returns» έδειχνε ένα ακόμη πιο σκοτεινό μέλλον για τον χαρακτήρα του υπερήρωα. Ακολουθεί τον 55χρονο Μπρους Γουέιν, ο οποίος είχε αποσυρθεί από Batman δέκα χρόνια νωρίτερα, μετά τον θάνατο του Ρόμπιν/Τζέισον Τοντ.

