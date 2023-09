Το φιλί που έδωσαν η Cara Delevigne και η FKA Twigs ξεχώρισε από τα highlights του σόου της Vogue στο Λονδίνο και το στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια του σόου της Vogue στο Λονδίνο, το φιλί ήρθε σαν έκπληξη, όταν η FKA Twigs ανέβηκε στη σκήνη για να τραγουδήσει τις επιτυχίες της και ξαφνικά εμφανίστηκε δίπλα της η Cara Delevigne, ντυμένη πανκ και πολύχρωμα μαλλιά, σαν μοϊκάνα.

Η FKA Twigs την πλησίασε και προτού απομακρυνθεί λόγω της χορογραφίας, το μοντέλο και η τραγουδίστρια αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα. Το κοινό αρχικά έμεινε άφωνο αλλά μετά ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Fka Twigs no palco do #VogueWorld com Cara Delevingne. pic.twitter.com/SzTfFc56uV