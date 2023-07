Έξαλλη έγινε η τραγουδίστρια Cardi B κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ το Σάββατο.

Η Cardi B εκσφενδόνισε με δύναμη το μικρόφωνό της κατά μιας γυναίκας που παρακολουθούσε τη συναυλία της, επειδή την ώρα που τραγουδούσε της έριξε ποτό πάνω της.

Η διάσημη ράπερ αρχικά ξαφνιάστηκε, αλλά στη συνέχεια οργίστηκε και χωρίς να το πολυσκεφτεί έστειλε το μικρόφωνο πάνω στην γυναίκα.

Αμεσα επενέβη η ασφάλεια της τραγουδίστριας με την ίδια να φωνάζει πάνω στη σκηνή. Μόλις της επεστράφη το μικρόφωνο συνέχισε το σόου της.

Cardi B throws her microphone at an audience member who threw a drink at her 👀 pic.twitter.com/fKmFLFGzKw