Η Celine Dion είναι στα φώτα της δημοσιότητας από 12 ετών, όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι. Κι αν η καριέρα της ήταν, ειδικά από τη νίκη της στη Eurovision και μετά, γεμάτη επιτυχίες, η ζωή της είχε πάντα δυσκολίες.

Η Celine Dion γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου του 1968 στην πόλη Σαρλεμάν του Κεμπέκ, στον Καναδά, 50 χιλιόμετρα από το Μόντρεαλ. Είναι το 14ο παιδί της Τερέζ και του Αντεμάρ Ντιόν. Το τραγούδι μπήκε από πολύ νωρίς στη ζωή της. Ακόμη και με το όνομά της έχει σχέση.

Celine ο τίτλος ενός τραγουδιού του Γάλλου τραγουδιστή Hugues Aufray, το οποίο είχε ηχογραφήσει δυο χρόνια πριν από τη γέννησή της.

Το σπίτι της οικογένειας Ντιόν ήταν φτωχικό αλλά πάντα γεμάτο παιδιά και αγάπη. η ίδια η Celine Dion στην επίσημη βιογραφία της αναφέρει ότι η μαμά της την έβαζε να κοιμάται σε ένα συρτάρι όταν ήταν πολύ μικρή γιατί δεν υπήρχε χώρος.

Αλλά αυτό ήταν το λιγότερο. Όπως κι ένας τραυματισμός σε τροχαίο όταν ήταν δυο ετών και έπαθε διάσειση.

Στα 12ά της χρόνια, μαζί με τη μαμά της και τον αδερφό τα, Ζακ, έγραψε το πρώτο της τραγούδι, το Ce n’était qu’un rêve γνώρισε τον άνθρωπο που θα άλλαζε τη ζωή της. Τον Ρενέ Ανζελίλ. Όταν εκείνος της έδωσε ένα στυλό και της ζήτησε να τραγουδήσει, η μικρή Σελίν το έκανε κι εκείνος έγινε ο μεγαλύτερος θαυμαστής της. Από το 1994 θα γινόταν ο σύζυγός της και κατόπιν ο πατέρας των παιδιών της.

Η συνέχεια της καριέρας της είναι λίγο πολύ γνωστή: νίκη στη Eurovision το 1988 με την Ελβετία, My heart will go on για τον Τιτανικό, Grammys, Όσκαρ.

Αλλά το παραμύθι της Celine Dion είχε πολλές δυσκολίες.

Τον Μάιο του 2000 η Celine Dion υποβλήθηκε σε δυο μικροεπεμβάσεις σε κλινική στη Νέα Υόρκη για να μπορέσει να κάνει εξωσωματική. Κατάφερε να μείνει έγκυος στον πρώτο της γιο και γέννησε τον Ρενέ Σαρλ στις 25 Ιανουαρίου 2001. Το 2009 είχε μια αποβολή και το 2010 απέκτησε τα δίδυμά της, μετά τη 6η εξωσωματική της. Στις 11:11 της 3η Οκτωβρίου 2010 γεννήθηκε ο Έντι, από τον αγαπημένο της Γάλλο στιχουργό, Eddy Marnay και στις 11:12 ο Νέλσον, από τον Νέλσον Μαντέλα.

Η ευτυχία της, όμως, κράτησε μόλις έξι χρόνια ακόμα. Στις 14 Ιανουαρίου 2016 ο Ρενέ Ανζελίλ έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στο φάρυγγα. Είχε διαγνωστεί από το 1999. Δυο μέρες μετά το θάνατό του, ανήμερα των γενεθλίων του Ρενέ, πέθανε από καρκίνο, στα 59 του και ο αδερφός της Celine Dion, ο Ντανιέλ.

Σχεδόν δυο χρόνια μετά το θάνατο του συζύγου της, άρχισαν τα προβλήματα υγείας και για την ίδια τη Celine Dion.

Πολλές φορές στη διάρκεια των σχεδόν 45 ετών της καριέρας της πολλές φορές έχει ειπωθεί ότι πάσχει από νευρική ανορεξία αλλά η ίδια το διαψεύδει.

Τον Μάρτιο του 2018 ανακοινώθηκε ότι θα ακύρωνε συναυλίες της γιατί είχε πρόβλημα με την ακοή της.

Κατάφερε να επιστρέψει στις συναυλίες έως την 8η Δεκεμβρίου 2022, όταν με ένα συνταρακτικό βίντεο στο Instagram ανακοίνωσε, με δάκρυα στα μάτια, ότι πάσχει από Stiff Person Syndrome, μια ανίατη ασθένεια η οποία προκαλεί ακαμψία στους μύες.

«Γεια σε όλους, λυπάμαι που άργησα τόσο καιρό να επικοινωνήσω μαζί σας. Μου λείπετε όλοι τόσο πολύ και ανυπομονώ να βρεθώ στη σκηνή και να σας μιλήσω από κοντά. Όπως γνωρίζετε, ήμουν πάντα ανοιχτό βιβλίο και δεν ήμουν έτοιμη να πω τίποτα πριν, αλλά είμαι έτοιμη τώρα. Αντιμετώπιζα προβλήματα με την υγεία μου εδώ και πολύ καιρό και ήταν πολύ δύσκολο για μένα να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις μου και να μιλήσω για όλα όσα έχω περάσει. Πρόσφατα διαγνώστηκα με μια πολύ σπάνια νευρολογική διαταραχή που ονομάζεται Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου και επηρεάζει 1 στο 1.000.000.

Ενώ ακόμα μαθαίνουμε για αυτή τη σπάνια πάθηση, τώρα ξέρουμε ότι αυτό είναι που προκαλεί όλους τους σπασμούς που είχα. Δυστυχώς, αυτοί οι σπασμοί επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μου, προκαλώντας μερικές φορές δυσκολίες όταν περπατάω και δεν μου επιτρέπουν να χρησιμοποιώ τις φωνητικές μου χορδές για να τραγουδάω όπως έχω συνηθίσει.

Με πονάει που σας λέω σήμερα ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα είμαι έτοιμη να ξαναρχίσω την περιοδεία μου στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο. Έχω μια μεγάλη ομάδα γιατρών που εργάζονται μαζί μου για να με βοηθήσουν να γίνω καλύτερα και τα πολύτιμα παιδιά μου που με στηρίζουν και με βοηθούν. Δουλεύω σκληρά με τον θεραπευτή μου καθημερινά για να ενισχύσω τη δύναμή μου και την ικανότητά μου να αποδίδω ξανά, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν ένας αγώνας. Το μόνο που ξέρω είναι ότι το τραγούδι είναι αυτό που έκανα σε όλη μου τη ζωή και είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο να κάνω.

Μου λείπετε τόσο πολύ, μου λείπει να σας βλέπω όλους, να είμαι στη σκηνή, να τραγουδάω για εσάς, δίνω πάντα το 100% όταν κάνω το σόου μου, αλλά η κατάστασή μου τώρα, δεν μου επιτρέπει να σας το δώσω αυτή τη στιγμή. Για να σας φτάσω ξανά, δεν έχω άλλη επιλογή από το να επικεντρωθώ στην υγεία μου αυτή τη στιγμή και ελπίζω ότι βρίσκομαι στον δρόμο προς την ανάκαμψη. Αυτό είναι το επίκεντρό μου και κάνω ό,τι μπορώ για να αναρρώσω.

Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για να μηνύματα συμπαράστασης στα social mediα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, ελπίζω να μπορέσω να σας ξαναδώ σύντομα. Σας ευχαριστώ».

Μια από τις συναυλίες που ακύρωσε η Celine Dion για φέτος το καλοκαίρι είναι και αυτή που θα έδινε στην Ελλάδα.