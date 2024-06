Coldplay: Από τα ξημερώματα έξω από το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού

Από όλη την Ελλάδα οι θαυμαστές των Coldplay φτάνουν από τα ξημερώματα στο ΟΑΚΑ για την πολυαναμενόμενη μεγάλη συναυλία του φετινού καλοκαιριού.

Άνθρωποι που έχουν λατρέψει τους Coldplay ήρθαν ακόμα και από το Κιλκίς για να θαυμάσουν το αγαπημένο τους συγκρότημα στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Κάποιοι έφεραν καρεκλάκια, κάποιοι ακόμα και στρώματα θαλάσσης για να ξεκουραστούν κατά την πολύωρη αναμονή. Οι περισσότεροι είναι φανατικοί θαυμαστές των Coldplay και ευελπιστούν να είναι από τους πρώτους που θα μπουν μέσα στο ΟΑΚΑ, ώστε να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στη σκηνή.

120.000 άνθρωποι θα βρεθούν συνολικά στις δύο sold out συναυλίες του βρετανικού συγκροτήματος. Στο στάδιο έφτασαν 27 μεγάλα φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν όλα τα αναγκαία για το σόου του βρετανικού συγκροτήματος.

Στο χώρο θα υπάρχουν ειδικές πίστες χορού οι οποίες επιτρέπουν στους θαυμαστές τους να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και στατικά ποδήλατα που όποιος θέλει θα ανεβαίνει, θα ποδηλατεί και έτσι θα παράγει ενέργεια.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Doors open: 17:00

Antonia Kaouri on stage: 19:00

Maisie Peters on stage: 20:00

Coldplay on stage: 21:15

Η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ για το κοινό

Η ΣΤΑΣΥ προχώρησε στην επέκταση του ωραρίου των συρμών του ΗΣΑΠ και στην προσθήκη επιπλέον δρομολογίων τις ημέρες των συναυλιών των Coldplay στο Ολυμπιακό Στάδιο ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα:

Από Ειρήνη προς Κηφισιά θα ισχύσουν τα δρομολόγια: 23:11, 23:21, 23:32, 23:42, 23:53, 00:03, 00:14, 00:26, 00:39, 00:56

Από Ειρήνη προς Πειραιά θα ισχύσουν τα δρομολόγια: 23,05, 23:15, 23:22, 23:27, 23:33, 23:39, 23:43, 23:47, 23:52, 23:56, 00:01, 00:05, 00:09, 00:15, 00:20, 00:24.

Το δρομολόγιο από Ειρήνη προς Πειραιά των 00:39 θα έχει ως τερματικό σταθμό την Ομόνοια.

Αναλυτικές οδηγίες προς του θεατές