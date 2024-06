Coldplay: Δέκα αξέχαστα και πρωτοποριακά βιντεοκλίπ

Λίγες ώρες πριν από τις δύο συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ στις 8 και 9 Ιουνίου και το κοινό αδημονεί να ακούσει τις αξεπέραστες μελωδίες τους και να ζήσει την εκρηκτική τους ενέργεια πάνω στην σκηνή.

Οι Coldplay, το βρετανικό ροκ συγκρότημα δημιουργεί μουσική από το 1996, αλλά ανέβηκε στην κορυφή των charts για πρώτη φορά το 2000, μετά την κυκλοφορία του πολύ επιτυχημένου Shiver.

Έκτοτε, οι Coldplay ξέρουν να γράφουν αξεπέραστα τραγούδια που αγαπιούνται και τραγουδιούνται, ύμνους όπως το Viva La Vida, το Yellow, το Something Just Like This και πάρα πολλά ακόμα.

Δύο δεκαετίες μετά, το συγκρότημα έχει γίνει ακόμα πιο δυνατό, καθώς συνεχίζει να κυκλοφορεί τραγούδια που ακόμα κι αν δεν είσαι ο πιο φανατικός θαυμαστής τους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχεις ακούσει κάποια από αυτά.

Οι Coldplay έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τραγούδια που έχουν αγαπηθεί παγκοσμίως και παραμένουν αναγνωρίσιμα χρόνια μετά την κυκλοφορία τους.

Ορισμένα δε από αυτά, έχουν συνοδευτεί από πρωτοποριακά και αξιομνημόνευτα βίντεο κλιπ και τα οποία αποδεικνύουν γιατί οι οπαδοί αγαπούν το συγκρότημα εδώ και τόσα πολλά χρόνια.

Τhe Scientist

Ποιος θα μπορούσε ποτέ να ξεχάσει το εμβληματικό μουσικό βίντεο για το The Scientist των Coldplay; Το τραγούδι πραγματεύεται την απώλεια, τη λύπη, τις ενοχές.

Όταν το βίντεο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2002, πολλοί ενθουσιάστηκαν από τη μοναδική οπτική αφήγηση.

Το μόνο που χρειάστηκε ήταν ο Jamie Thraves, ο σκηνοθέτης του μουσικού βίντεο του The Scientist, να ακούσει τη φράση «Take me back to the start» στο ρεφρέν για να αρχίσει να δουλεύει πάνω σε αυτό που εξελίχθηκε σε ένα συναισθηματικό έργο τέχνης.

Ο Κρις Μάρτιν, ο frontman του συγκροτήματος, έπρεπε να μάθει όλους τους στίχους του τραγουδιού ανάποδα – και δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό – έτσι ώστε το reverse τελικό αποτέλεσμα να τον εμφανίζει να τραγουδάει το κομμάτι κανονικά.

Fix You

Σε σκηνοθεσία της Sophie Muller, το μουσικό βίντεο Fix You δείχνει τον Κρις Μάρτιν να τραγουδάει το συγκινητικό κομμάτι, καθώς κατευθύνεται προς το γεμάτο κόσμο στάδιο Reebok στο Bolton της Αγγλίας, όπου τον περιμένει η υπόλοιπη μπάντα.

Ο χώρος αυτός έχει σημασία, καθώς εκεί ήταν η πρώτη εμφάνιση των Coldplay σε στάδιο, γεγονός που καθιστά την επιλογή απόλυτα σωστή για το μουσικό βίντεο.

Το Fix You γράφτηκε από τον Κρις Μάρτιν για την Γκουίνεθ Πάλτρου όταν εκείνη προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το θάνατο του πατέρα της.

Adventure of a Lifetime

Μπορείτε πάντα να περίμενετε από τους Coldplay την παραγωγή μοναδικών οπτικών μέσων που σίγουρα θα ενισχύσουν την ακουστική σας εμπειρία ενώ απολαμβάνετε τα κομμάτια τους.

Αυτό ισχύει και στο βίντεο του Adventure of a Lifetime που σκηνοθέτησε ο Mat Whitecross.

Κι αν αναρωτιέστε γιατί από όλες τις ιδέες, το συγκρότημα αποφάσισε να βάλει μαϊμούδες να τραγουδούν ένα τραγούδι των Coldplay, μπορείτε να ευχαριστήσετε το σύμπαν που συνωμότησε για να συναντηθεί ο Κρις Μάρτιν με τον ένα και μοναδικό Andy Serkis.

Ο frontman των Coldplay συνάντησε τον διάσημο ηθοποιό και σκηνοθέτη σε ένα αεροπλάνο, εμπνέοντάς τους να δοκιμάσουν το motion capture για το επόμενο μουσικό τους βίντεο. Τα υπόλοιπα ήταν ιστορία.

Paradise

Κλασικό βίντεο των Coldplay με τον ελέφαντα που δραπετεύει από το ζωολογικό πάρκο του Λονδίνου. Ο ελέφαντας μπαινει σε αεροπλάνο, κρύβεται σε βαλίτσες, κάνει autostop, μαζεύει λεφτά και τι δεν κάνει δηλαδή πριν βρει τελικά ακόμα τρεις ελέφαντες συνοδοιπόρους.

Οι Coldplay προσφέρουν κάτι διαφορετικό στο μουσικό βίντεο Paradise με τη σκηνοθεσία του Mat Whitecross.

Η ιστορία δημιουργήθηκε από τον Κρις Μάρτιν και παρουσιάζει τον τραγουδιστή μέσα σε κοστούμι ελέφαντα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του μουσικού βίντεο, θα μπορέσετε να εντοπίσετε τους Jonny Buckland, Guy Berryman και Will Champion.

Το μουσικό βίντεο απεικόνιζε την αναζήτησή του για τον παράδεισο, ο οποίος αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν να συναντήσει… τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας.

Hymn for the Weekend

Παρά το γεγονός ότι δέχτηκε επιθέσεις, το μουσικό βίντεο των Coldplay για το Hymn for the Weekend έχει συγκεντρώσει πάνω από 2 δισ. προβολές στο YouTube.

Στο μουσικό βίντεο, τα μέλη του συγκροτήματος φαίνονται να περιπλανώνται στις διάφορες πόλεις της Ινδίας, ενώ η Beyonce, η οποία έκανε πρόσθετα φωνητικά στο κομμάτι, εμφανίστηκε μέσα από μια οθόνη ενώ τραγουδούσε μαζί τους.

Η Ινδή ηθοποιός Sonam Kapoor έκανε επίσης μια εμφάνιση στο μουσικό βίντεο.

Yellow

Αρχικά, το μουσικό βίντεο για το «Yellow» υποτίθεται ότι θα έδειχνε το συγκρότημα στην παραλία σε ένα ανέμελο καλοκαιρινό σκηνικό.

Την ημέρα όμως των γυρισμάτων, έβρεχε καταρρακτωδώς και ο Κρις Μάρτιν ήταν το μόνο μέλος του συγκροτήματος που κατέληξε να εμφανίζεται στο βιντεοκλίπ.

Συγχρονίζει τα χείλη του, ενώ κάνει περπατάει κατά μήκος της ακτογραμμής κάτω από την βροχή.

Μάλιστα, έπρεπε να τραγουδήσει σε διπλή ταχύτητα έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα του slow motion να είναι συγχρονισμένο.

Trouble

Είναι ένα από τα πιο μελαγχολικά τραγούδια των Coldplay με ευφάνταστα οπτικά.

Τα μέλη της βρετανικής μπάντας απεικονίζονται σε χάρτινες φιγούρες ενώ μαζί τους είναι ένα κοράκι που στο τέλος μετατρέπεται σε ένα φοβερό πουλί.

Το βίντεο κλιπ εντελώς παραμυθένιο τοποθετεί τη μπάντα πάνω σε μία κινούμενη άμαξα.

Life In Technicolor ii

Η μπάντα έχει μεταμορφωθεί σε ζωντανές μαριονέτες και ο παιδικός σταθμός σε ένα συναυλιακό κοινό. Αυτά τα δύο μαζί συνθέτουν ένα απολαυστικό σκηνικό.

Ο ντράμερ χαρίζει τα drumsticks του σε μία νεαρή θαυμάστρια προτού οι… μαριονέτες αποχωρήσουν με ένα ελικόπτερο και μάλιστα σπάζοντας ένα τζάμι.

Higher Power

Το κομμάτι έκανε πρεμιέρα μέσω διαδικτυακής σύνδεσης με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ώστε, η μετάδοση να φτάσει στον Γάλλο αστροναύτη Thomas Pesquet που βρισκόταν εκεί.

Σε αυτό το βιντεοκλίπ οι Coldplay παίζουν ζωντανά το Higher Power σε εξωτερικό χώρο, μπροστά από κοντέινερς και ταυτόχρονα «εξωγήινα» ολογράμματα χορεύουν ανάμεσά τους.

Biutyful

Οι Coldplay κυκλοφόρησαν το τραγούδι «Biutyful» το οποίο περιλαμβάνεται στο 9ο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «Music of the Spheres».

Στο κλιπ, πρωταγωνιστές είναι μαριονέτες από το αμερικανικό τηλεπαιχνίδι – ριάλιτι εκπομπή του Τζιμ Χένσον, «Creature Shop».

Η ιστορία του βίντεο ακολουθεί την καριέρα μιας μπάντας από εξωγήινους που ονομάζονται «Weirdos».

Το φιλμ σκηνοθέτησε ο Ματ Γουάιτκρος ενώ νωρίτερα οι Coldplay με επικεφαλής τον Κρις Μάρτιν, ερμήνευσαν το «Biutyful» μαζί με τους Weirdos στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

Οι Coldplay εμφανίζοναι σήμερα (08.06.2024) και αύριο στο ΟΑΚΑ.