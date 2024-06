Coldplay: Έτοιμοι για την συναυλία τους στο ΟΑΚΑ, οι καινοτομίες, τα ποδήλατα και τα τρομερά σκηνικά

Οι Coldplay θα πραγματοποιήσουν μια εντυπωσιακή συναυλία στο ΟΑΚΑ, με το γνωστό συγκρότημα να αναμένεται να ξεσηκώσει τους θεατές που θα δώσουν το παρών, σε μια ξεχωριστή παράσταση.

Οι Coldplay θα έχουν το Σάββατο (8/06/24) και την Κυριακή (9/06/24) δυο υπερπολυτελές συναυλίες στην χώρα μας, με το ΟΑΚΑ να φορά τα καλά του προκειμένου να φιλοξενήσει το γνωστό συγκρότημα.

Όπως είναι λογικό σε ένα τέτοιο γεγονός ένα τέτοιο γεγονός δεν γίνεται να μην έχει φαντασμαγορικά σκηνικά, καθώς θα υπάρξουν εκατοντάδες μπαλόνια, πυροτεχνήματα, αλλά και όχι μόνο.

Η Αντωνία Καούρη θα τραγουδήσει πρώτη στις 19:00, ενώ στις 20:00 θα ακολουθήσει η Maisie Peters.

Αναφορικά με τους Coldplay, αναμένεται να βγουν στην πίστα λίγο μετά της 21:00, προκειμένου να ερμηνεύσουν τις μοναδικές τους επιτυχίες και να ξεσηκώσουν το κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συναυλία πέρα από τον μουσικό της χαρακτήρα, θα έχει και ορισμένες οικολογικές δραστηριότητες, μιας και ο Κρις Μάρτιν με την παρέα του έχουν έντονη «πράσινη» συνείδηση.

Κάπως έτσι οι θεατές θα δουν τις ειδικά διαμορφωμένα σκηνικά, με τα στατικά ποδήλατα, στα οποία ο αναβάτης θα μπορέσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια να ξεχωρίζουν.

Επίσης τα ειδικά βραχιολάκια LED που θα φορούν οι θεατές, έχουν φτιαχτεί από ανακυκλώσιμα υλικά, με τους διοργανωτές μάλιστα να καλούν τον κόσμο να τα επιστρέψει μετά το τέλος της συναυλίας.

Όπως είναι λογικό η συναυλία των Coldplay έχει στόχο να περάσει μηνύματα για την αγάπη και την προστασία του πλανήτη, με μέρος των εσόδων να διατίθενται για το καθάρισμα των ωκεανών κι άλλες δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος.

Κινήσεις που δείχνουν στο κοινό πως η μουσική πέρα από ψυχαγωγία, μπορεί και να έχει άλλες δράσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως μια τέτοια συναυλία χρειάζεται προσοχή, καθώς ο συνωστισμός θα είναι τεράστιος, ενώ η έντονη ζέστη που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα, χρίζει αναγκαία να υπάρξουν μέτρα προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό οι Coldplay με μήνυμα τους, καλούν το κοινό να έχει μαζί του παγούρια αντί για πλαστικά μπουκάλια, με τον κόσμο να μπορεί να τα γεμίσει στις βρύσες που θα είναι τοποθετημένες.

Επίσης προτείνει στους παραβρισκόμενους να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί για τα αυτοκίνητα του, προκειμένου να γίνει με ομαλό τρόπο η μεταφορά του στο ΟΑΚΑ.

The Music Of The Spheres stage in Athens is almost finished! Tomorrow is the big day!



©️ mixalislempla#ColdplayAthens pic.twitter.com/DVQgcfduNZ