Coldplay: Η μαγική βραδιά στο ΟΑΚΑ – Το μοναδικό σόου του διάσημου συγκροτήματος

Σείστηκε το ΟΑΚΑ από την συναυλία των Coldplay σε ένα μοναδικό σόου που όμοιό του είχε χρόνια τα ζήσει η Αθήνα. 60.000 κόσμος παραληρούσε με τις μελωδίες των κομματιών του διάσημου συγκροτήματος σε μια συναυλία που έγραψε ιστορία.

Το βράδυ της Κυριακής (09.07.2024) το ΟΑΚΑ αναμένεται να ζήσει ανάλογες στιγμές με τον κόσμο να «ψήφιζει μονοκούκι» Coldplay στη δεύτερη sold out συναυλία του διάσημου συγκροτήματος. Τα εισιτήρια άλλωστε για τις δύο εμφανίσεις των Coldplay στην Ελλάδα είχαν εξαφανιστεί εδώ και μήνες.

Όσοι βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ αποζημιώθηκαν και με το παραπάνω απ’όλα όσα έζησαν απολαμβάνοντας ένα φαντασμαγορικό σόου υψηλού επιπέδου. Τα βραχιολάκια led μαζί με τα πολύχρωμα μπαλόνια στο σχήμα της γης και τα βεγγαλικά δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που μαζί με τις μελωδίες του συγκροτήματος συμπλήρωσαν το ονειρικό σκηνικό.

Κόσμος κάθε ηλικίας και από διαφορετικές γενιές έδωσε ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Από το πρωί άλλωστε είχαν αρχίσει να φτάνουν στο περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου θαυμαστές του συγκροτήματος απ’ όλη την Ελλάδα για να απολαύσουν την συναυλία.

Ο φρόντμαν των Coldplay Κρις Μάρτιν έδωσε ένα πραγματικό σόου με τον ίδιο να χαιρετά στα ελληνικά το κοινό συμπληρώνοντας επίσης στα ελληνικά πόσο πολύ ευγνώμονες είναι που βρίσκεται στη χώρα μας. «Eίμαστε ευγνώμονες» είπε χαρακτηριστικά!

Ευχαρίστησε μάλιστα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι κινητοποιήθηκε σχετικά με τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο στέγαστρο του ΟΑΚΑ και τελικά έγινε η συναυλία. Ο πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα Γραμπόφσκι έδωσαν τον παρών στη συναυλία. Εκεί ήταν και ο Στέφανος Κασσελάκης μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ, αλλά και πλήθος πολιτικών κάνοντας το καλύτερο διάλλειμα ενόψει των σημερινών ευρωεκλογών.

