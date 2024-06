Coldplay: Ο Κρις Μάρτιν γονάτισε και αποθέωσε το ελληνικό κοινό – Απίστευτες στιγμές στο Ηρώδειο

Δεν ήταν μόνο οι δύο συναυλίες που έδωσαν οι Coldplay στο ΟΑΚΑ, στην πρώτη τους «επίσκεψη» ever στην Ελλάδα. Ήταν και το video clip που γύρισαν στο Ηρώδειο, την περασμένη Δευτέρα (10.06.2024), με πρωταγωνιστές χιλιάδες θαυμαστές τους.

Από νωρίς το πρωί το Ηρώδειο θύμισε κάτι από… ΟΑΚΑ, αφού θαυμαστές του βρετανικού συγκροτήματος βρέθηκαν κάτω από την Ακρόπολη για να μπορέσουν να ξαναδούν τα μέλη των Coldplay και να συμμετάσχουν στα γυρίσματα του video clip για το τραγούδι Feels Like I’m Falling In Love.

Στα χέρια τους φορούσαν τα φωσφοριζέ βραχιολάκια, όπως και στις συναυλίες του ΟΑΚΑ. Όταν έπεσε ο ήλιος, ο χώρος φωτίστηκε πολύχρωμα.

Λογαριασμοί που έχουν δημιουργηθεί για τους Coldplay από θαυμαστές τους, στο Twitter και το TikTok, ανέβασαν βίντεο από το vibe που επικρατούσε στο Ηρώδειο κατά τη διάρκεια του video clip.

Ο κόσμος τραγουδά το νέο τραγούδι του συγκροτήματος και αφού έχει τελειώσει το γύρισμα, με τον τραγουδιστή Κρις Μάρτιν, να είναι τόσο ενθουσιασμένος, που γονάτισε, υποκλίθηκε στον κόσμο και φίλησε το πάτωμα του Ηρωδείου.

Behind the scenes of the #flifil video shoot from #ColdplayAthens 😍 | via Coldplay on TikTok

pic.twitter.com/JgOxMl5IT0