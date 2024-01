Viral έγινε η κωμική αντίδραση του Ράιαν Γκόσλινγκ όταν ανακοινώθηκε ότι το τραγούδι I’m just Ken της ταινίας Barbie κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι στα Critics Choice Awards.

Η ταινία Βarbie δεν έχει σταματήσει να σαρώνει στα βραβεία. Αυτή τη φορά ένα από τα βραβεία ήταν για το τραγούδι I’m just Ken στα Critics Choice Awards με την προσοχή να πέφτει πάνω στον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Για ένα νέο meme μιλάνε οι χρήστες των social media. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ πιθανότατα εντυπωσιάστηκε γιατί ερμηνεύει ο ίδιος το τραγούδι.

Ο 43χρονος ηθοποιός έσμιξε τα φρύδια και κοίταξε με απορία λοξά χωρίς να χαμογελάσει για να γιορτάσει την νίκη του.

